Le derby Lens-Lille, ça sera le samedi 18 septembre à 17h !

On connaît la date du premier derby de la saison entre le LOSC et le RC Lens. Ca sera le samedi 18 septembre, à 17 heures, au stade Bollaert-Delelis, devant du public, contrairement à la saison dernière.

L'an dernier le LOSC avait remporté le derby au match aller et au match retour

La Ligue de Football Professionnel a publié ce samedi soir la programmation définitive pour la 6ème journée de Ligue 1. Et parmi les affiches, on retrouve le très attendu derby du Nord-Pas-de-Calais entre le Racing Club de Lens et le LOSC, qui pourra cette année avoir lieu avec du public.

Il aura donc lieu le samedi 18 septembre, à 17h, au stade Bollaert-Delelis.

Et ça sera bien sur à suivre sur France Bleu Nord !

