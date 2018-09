Le derby Montpellier-Nimes se jouera à guichets fermés dimanche après midi à la Mosson, avec plus de 19 000 spectateurs.

Montpellier, France

Le stade de la mosson affichera complet ce dimanche après midi pour le derby entre le MHSC et le Nimes-Olympique . 19 000 places ont été vendues . Ce mercredi soir, il n' y avait plus de place en vente sur la billetterie en ligne, mais il en restait quelques unes en boutique MHSC-store Odysseum, "quelques places par ci par là, mais faites vite, nous a dit une vendeuse, le téléphone n’arrête pas de sonner ."

Le club de Montpellier aurait certainement pu en vendre encore plus, vu l'engouement autour de ce match des voisins, attendu depuis 10 ans . La jauge actuelle du stade de la Mosson a été descendue à 19 000 places, depuis la fermeture des tribunes hautes.

L'an passé, c'est le match contre le PSG qui a attiré le plus de spectateurs , plus de 20 000, devant la réception de l' OM ,le classico du sud, avec plus de 19 000 spectateurs .

Les dernières places pour le derby sont à gagner sur France bleu Hérault .