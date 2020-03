Le derby Nice - Monaco pour lancer la course à l'Europe

L'OGC Nice reçoit l'AS Monaco ce samedi soir à l'Allianz Riviera (20h) à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Un derby pour faire oublier la défaite du match aller et surtout pour passer devant les Monégasques et lancer la course à l'Europe à 11 journées de la fin du championnat.

"Oui c'est l'objectif, je vois pas pourquoi on ne viserait pas l'Europe." A quelques heures du 103e derby de l'histoire entre Nice et Monaco, Kasper Dolberg a planté le décors et lancé la course à l'Europe. Au-delà du côté émotionnel que véhicule ce match, il y a un véritable enjeu sportif pour les Aiglons (9e) qui peuvent doubler les Monégasques (7e) et se rapprocher du Top 5. Il resterait dix matchs à disputer et ce serait tout sauf anodin, même si Patrick Vieira préfère encore parler de jeu que de classement. "Je me suis toujours focalisé sur la qualité du jeu qu'on essaye de produire. Bien sûr le classement est important mais pour être régulier c'est le jeu qui va nous permettre de gagner des matchs."

Battu à l'aller (1-3), le Gym reste en revanche sur trois victoires d'affilée à l'Allianz Riviera en Ligue 1 (10 buts marqués / 0 encaissé). L'an dernier les Aiglons avaient failli envoyer l'ASM en Ligue 2 en s'imposant (2-0) à la dernière journée avec notamment le dernier but de Mickaël Le Bihan sous le maillot rouge et noir. Cette fois, les deux équipes regardent devant et on peut se demander laquelle a le plus à perdre sur ce match. "Les deux," sourit Patrick Vieira, qui assure ne pas être jaloux du tout des moyens monégasques déployés lors des derniers mercatos. "On ne va pas commencer à regarder ce qu'a le voisin. Ce qui est important pour nous c'est d'avoir des idées pour trouver les joueurs pour développer le football qu'on veut mettre en place ici à l'OGC Nice."

Retour de Boudaoui

En attendant d'avoir un effectif taillé pour jouer l'Europe chaque saison, le coach niçois devra encore aligner une équipe jeune face à l'ASM. Les Aiglons sont toujours privés de Wylan Cyprien (cuisse) et Youcef Atal (genou) mais peuvent compter sur le retour de suspension de Hicham Boudaoui. Côté Monégasque, on a appris ce vendredi le départ du directeur général adjoint Nicolas Holveck. Arrivé en 2014, il est pressenti pour remplacer Olivier Létang à la présidence du Stade Rennais.