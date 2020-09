Le derby pour les Crocos à Montpellier est fixé

La LFP (Ligue de Football Professionnel) a déjà fixé la date du prochain derby entre Nîmes Olympique et Montpellier à la Mosson.

La programmation de la 6e journée de Ligue 1 de football est désormais connue. Et pour les supporters du Nîmes Olympique, c'est l'occasion d'un derby toujours très attendu et d'une date à cocher encore plus que toutes les autres dans le calendrier. Les Crocos vont se déplacer à Montpellier.

Le match aura lieu au stade de la Mosson le dimanche 4 octobre, à 13h. Un derby à suivre évidemment en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère.

Toute la programmation de la 6e journée

Vendredi 2 octobre à 21h00 sur Téléfoot

Paris Saint-Germain – Angers SCO

Samedi 3 octobre à 17h00 sur Téléfoot

RC Lens – AS Saint-Etienne

Samedi 3 octobre à 21h00 sur Canal+ et en co-diffusion sur Téléfoot

OGC Nice – FC Nantes

Dimanche 4 octobre à 13h00 sur Téléfoot

Montpellier Hérault SC – Nîmes Olympique

Dimanche 4 octobre à 15h00 sur Téléfoot

FC Girondins de Bordeaux – Dijon FCO

Stade Brestois 29 – AS Monaco

FC Metz – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – LOSC Lille

Dimanche 4 octobre à 17h00 sur Canal+

Stade Rennais FC – Stade de Reims

Dimanche 4 octobre à 21h00 sur Téléfoot

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille