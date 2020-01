Le DFCO au révélateur de la Coupe de France face à Valenciennes ce dimanche

Dijon - France

Le DFCO est à Valenciennes ce dimanche pour le tout premier match de l'année. A l'aube de ce 32e de finale de Coupe de France Dijon -16e de Ligue 1- part à priori favori face aux Nordistes -5es de Ligue 2- mais attention !

Parfois les petits "tapent" les gros

Chaque année en Coupe de France des clubs de niveau inférieur parviennent à terrasser ceux de l'Élite. Par ailleurs si les Dijonnais font leur entrée dans la compétition -comme tous les clubs de Ligue 1- les Valenciennois, eux, ont déjà disputé deux matchs en Coupe de France cette saison.

Déjà deux tours pour Valenciennes

Avec tout d'abord une victoire 2-0, mi-novembre, au 7e tour contre les amateurs de Saint-Maximin (Régional 2) et une victoire 2-1 à Tourcoing (Régional 1) dans le derby du Nord début décembre au 8e tour.

Une bonne répétition avant la reprise de la Ligue 1

Par ailleurs le VAFC reste sur une belle série de 6 victoires pour un nul toutes compétitions confondues ! Pour le milieu Florent Balmont, ce match est une bonne répétition avant le premier match de championnat face à Lille le 12 janvier prochain. "Les matchs de Coupe de France constituent toujours un élan dans une saison, c'est pourquoi il est important de passer ce tour.

"Ne pas prendre ces matchs à la légère"

Pour le très expérimenté milieu de terrain "ces matchs de Coupe ne sont pas à prendre à la légère car ils sont importants dans la vie d'un groupe. A nous de nous mettre dans les bonnes dispositions avant le match de Lille".

"Loin des traquenards que l'on rencontre parfois dans le monde amateur"

L'entraîneur Stéphane Jobardn'est pas vraiment inquiet et pas vraiment serein non plus. "On n'est jamais serein au moment d'aborder un match. Même contre une équipe de Ligue 2, d'autant que celle-ci est performante. L'avantage c'est que ce match va vite nous remettre dans le bain pour le championnat. Par ailleurs, on aura des conditions de jeu assez satisfaisantes, loin des traquenards, parfois du monde amateur. Donc pas de sérénité exacerbé mais j'ai confiance en mon groupe et on y va pour décrocher une qualif".

Le programme de ce dimanche!

Coup d'envoi de ce 32e de finale de la Coupe de France entre Valenciennes et le DFCO ce dimanche 5 janvier à 17h15 au stade du Hainaut. Parmi les affiches de ce dimanche Trélissac (National 2) reçoit Marseille (L1), Montpellier (L1) se déplace à Reims Sainte-Anne (Régionale 1) autre rencontre très déséquilibrée Linas-Montlhery (R1) a le redoutable honneur de recevoir le Paris Saint-Germain à 20h55 !