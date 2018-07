Dijon, France

Et si la prolongation de contrat d'Olivier Dall'Oglio , était le plus beau des cadeaux dont le DFCO pouvait rêver pour ses vingt ans ? En tout cas le technicien dijonnais à la tête de l'effectif professionnel depuis 7 ans est l'un des artisans de la montée en puissance du Club de foot de Dijon. Tous les observateurs du championnat vous le diront, Dijon joue bien, attaque beaucoup et donne du spectacle : c'est la philosophie de Coach Dall'Oglio. C'est notamment grâce a ses principes de jeu que le DFCO a termine 5 eme meilleure équipe à domicile , la saison dernière en ligue 1, en enchaînant 10 matchs consécutifs sans défaite à Gaston Gérard.

En charge de l’équipe professionnelle du DFCO depuis 2012, Olivier Dall’Oglio a prolongé son contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2021. En cas de maintien en "Ligue 1 Conforama" lors de la saison 2018/2019, le contrat sera automatiquement prolongé d’une année supplémentaire.

« C’est une proposition d’Olivier Delcourt que j’ai accepté de suite. Nous travaillons bien ensemble et cette prolongation renforce encore notre collaboration, avec toujours cette idée d’installer le club en Ligue 1. C’est une marque de confiance de la part du président. À mon staff et moi d’être à la hauteur de ses attentes et de lui rendre cette confiance. »

Olivier Delcourt, le président du DFCO confirme sa satisfaction :

« Cela fait désormais six ans que le travail d’Olivier Dall’Oglio porte ses fruits. D’année en année, l’équipe et le style de jeu progressent. Nous restons sur une saison exceptionnelle et cette prolongation est une juste récompense. C’est un plaisir de pouvoir poursuivre l’aventure avec Olivier. »

En 228 matchs de championnat, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, Olivier Dall’Oglio présente un bilan de 87 victoires, 71 nuls et 70 défaites sur le banc dijonnais.