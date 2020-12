Le DFCO de retour à l'entraînement ... avec Yassine Benzia !

L'heure de la reprise de l'entraînement a sonné pour le DFCO, sous un glacial mélange de pluie et de neige, jeudi 31 décembre 2020. Avec une (très) bonne nouvelle : le retour sur une pelouse de Yassine Benzia, plus de 6 mois après son grave accident de buggy. "La plus grosse épreuve" de sa vie.

Les vacances de Noël sont terminées pour les joueurs du DFCO. Une semaine après le dernier match de 2020 - victoire 3-1 à Nîmes - ils ont fait leur retour à l'entraînement aux Poussots jeudi 31 décembre 2021. Tout le monde sur le pont ou presque, Mama Baldé et Moussa Konaté n'ont pas rechaussé les crampons et se sont entraînés en salle. Junior Dina Ebimbe n'était pas là non plus le matin, arrivé un peu plus tard dans la journée en raison d'un "souci personnel" selon le club. Mais la sensation de la matinée, c'est le retour sur une pelouse de Yassine Benzia. Le meneur de jeu de 26 ans a été tenu éloigné des terrains pendant plus de six mois, gravement blessé à la main en mai 2020 après un accident de buggy.

Le retour de Benzia en vidéo

Après des exercices en salle depuis plusieurs semaines, Yassine Benzia a retouché pour la première fois un ballon en extérieur, sur une pelouse, depuis son accident. "Je reviens de loin. C'était une très très grosse épreuve, peut-être la plus grosse épreuve de ma vie, raconte le joueur arrivé l'hiver dernier à Dijon. Je suis très content. Je pense que j'aurai toujours une attelle pour jouer, les premières semaines au moins". Yassine Benzia s'est d'abord entraîné un peu à part, en footing aux côtés de Roger Assalé, qui revient lui aussi de blessure. Puis il a enchaîné des exercices de réveil musculaire, avant de retoucher le ballon dans un atelier de passes.

Quand le reverra-t-on sur un terrain en Ligue 1 ? Pas tout de suite. "Il n'y a pas de date de fixée, pas de date de reprise pour le moment", indique Benzia. "On est très heureux pour lui, se réjouit de son côté son entraîneur, David Linarès. On va essayer de l'accompagner au mieux pour la rééducation. Ce sera long, on espère qu'il est sur le bon chemin".