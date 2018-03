Dijon, France

Cela fait 5 matchs que Dijon n'a pas perdu, 2 rencontres à l'extérieur sans défaite, c'est presque une "anomalie" pour une formation si solide à domicile mais tellement fragile loin du stade Gaston Gérard. De solidité, il faudra faire preuve ce samedi à 20 h, pour faire un bon résultat face à une équipe de Montpellier , reine des matchs nuls, et grande duchesse de la défense de fer. Entre une équipe joueuse qui se découvre régulièrement (le DFCO) et une autre physique, adepte du contre assassin (Montpellier), le scénario penche souvent pour la meilleure défense.

Ceci dit, il y a un autre enjeu pour les deux formations, le maintien. Montpellier équipe "surprise" de ce championnat, l'a presque en poche à 9 journées de la fin, Dijon peut s'en rapprocher en cas de succès. Or pour gagner, il faut marquer, un but de plus que l'adversaire, vérité de la palisse évidemment mais Dijon a des armes à faire valoir. Il y a d'abord, la saison "exceptionnelle" de Julio Tavares (11 buts) , il y a aussi la forme du moment de Wesley Saïd (7 buts), intenable samedi dernier contre Amiens.

Wesley Saïd répond à Thomas Nougaillon Copier

Côté effectif, plusieurs incertitudes planaient sur la participation du milieu Frédéric Sammaritano (genou). Tandis que Mehdi Abeid, opéré cette semaine de l'épaule, lui est "out" pour 3 mois environ.

Montpellier / DFCO coup d'envoi, 20h, au Stade de la Mosson. A la même heure Amiens reçoit Troyes, Caen se déplace à Angers et Toulouse accueille Strasbourg. A partir de 17h Bordeaux défie le Stade Rennais.