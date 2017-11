Le DFCO domine le Toulouse FC trois buts à un

Deuxième match consécutif à domicile et nouvelle victoire pour les Dijonnais. Une semaine après s’être imposés face à Troyes 3 à 1, ils ont récidivé sur le même score ce samedi soir au détriment des Toulousains.

Ils ont eu du mal à entrer dans le match, mais après avoir testé l’adversaire, qualifié d"athlétique", les footballeurs dijonnais ont repris le ballon à leur avantage. « On est arrivé à trouver des failles, et à pouvoir marquer sur des combinaisons de corners », explique l’entraîneur Olivier Dall’Oglio.

Kwon en première mi-temps, Xeka et Saïd à la deuxième

Résultat : un premier but inscrit par Chang-Hoon Kwon à la 42e minute. A la deuxième mi-temps, les Dijonnais ont accentué leur pression, avec de belles accélérations de jeu et deux nouveaux buts en sept minutes, par Xeka et Saïd. A la 71e minute, Andy Delort a trompé la vigilance de Baptiste Reynet et sauvé l’honneur du Toulouse FC. On doit cependant de beaux arrêts au gardien dijonnais, et notamment sur un penalty redoutable.

Se décoller du fond du classement

Amer, Pascal Dupraz, l’entraîneur toulousain, constate : « j’avais dit aux joueurs de se méfier des contres dijonnais, et cela n’a pas été suffisant". Quant à Olivier Dall Oglio, il peut se réjouir. Son club engrange les points, 18 au soir de cette 14e journée de Ligue 1. « D’un point de vue comptable, c’est très bien. Ça nous permet de nous décoller du fond du classement ». Il reconnaît toutefois que rien n’est encore gagné. Le DFCO enchaînera mardi avec un déplacement à Amiens, puis vendredi contre Bordeaux.