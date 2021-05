Le DFCO en course pour le titre ... de e-Ligue 1

Relégué en Ligue 2 dans la "vraie vie", le DFCO a encore une chance d'être sacré champion de France de e-Ligue 1, un championnat virtuel sur le jeu FIFA 21. On fait les présentations avec les deux représentants dijonnais, et on se demande pourquoi le club s’intéresse autant au sport en ligne.

Le DFCO a encore une chance de remporter un titre dans cette terrible saison 2020/21, qui voit l'équipe masculine être reléguée en Ligue 2 au terme d'un parcours catastrophique. Quittons donc la morne la réalité et partons dans le monde virtuel, puisque le DFCO est engagé dans le championnat de e-Ligue 1. À la clé, le titre de champion de France sur le jeu de foot FIFA 21. Ce championnat a début le 4 mai, mais les matchs des deux représentants dijonnais - un sur Xbox, un sur Playstation - démarrent mardi 11 mai 2021.

Qui sont les représentants dijonnais ?

Le DFCO est représenté par Marwane Sellah (Marou), et Yanis Zaamoum (Modric), tous deux âgés de 19 ans. Marou est franco-belge, étudiant en BTS commerce, et vit à Bruxelles. Modric, lui, habite en région parisienne, et a déjà été appelé en Equipe de France de e-sport, ce qui lui a permis de passer deux jours à Clairefontaine. Ils s'entraînent en moyenne trois à quatre heures par semaine, voire davantage le weekend. Sur France Bleu Bourgogne, ils promettent un jeu léché et offensif.

Les deux représentants dijonnais ont un point commun : leur joueur préféré du DFCO est le même ! Il s'agit du n°10 Yassine Benzia, qui sera sur le banc dans leurs équipes virtuelles. Ce sera d'ailleurs le seul joueur des "Rouges" présent dans leurs effectifs, puisque dans cette compétition, les gamers peuvent prendre les joueurs qu'ils veulent, à condition qu'ils jouent - ou aient joué dans le passé - en Ligue 1. Marou et Modric auront ainsi la même attaque : Mbappé - Neymar - Ronaldinho. Dans un soucis d'équité, tous les joueurs sont par ailleurs bridés au même niveau.

PORTRAIT - Marou et Modric vont tenter de faire briller le DFCO dans ce championnat e-Ligue 1 Copier

Dijon est dans la "poule de la mort", avec Metz, Lille, Strasbourg et l'OM. Premier match prévu mardi soir, 19h30, face aux Alsaciens.

Quel intérêt pour le club ?

Depuis octobre 2020, le DFCO a noué un partenariat avec le club Empire FC - qui a indiqué Marou et Modric pour représenter Dijon dans cette e-Ligue1. Auparavant, en 2017, Dijon avait noué un partenariat avec Vitality et avait organisé un "Geek Day" en 2019. Tous les clubs ne s'investissent pas autant dans le sport en ligne, pourquoi les "Rouges" s'y intéressent-ils autant ?

"Au niveau des réseaux sociaux, ça nous a apporté quelques followers en plus. Il faut vivre avec son temps, ça fait partie des enjeux, détaille Aurélien Gaudriot, responsable de la communication du club et en charge du dossier e-sport. Il faut essayer de le convertir par des venues au stade, et des achats en boutique. Mais au delà de ça, c'est faire connaitre le DFCO au delà des frontières françaises et européennes. Ce genre de passerelle avec le foot, pourquoi s'en priver ? Il n'y a aucun risque, à part gagner de la sympathie auprès du public".

Récemment, le DFCO s'est également engagé pour une compétition en mode "Club pro" sur FIFA, où chaque joueur réel incarne un joueur virtuel, ce qui donne un match ... à onze contre onze !

Aurélien Gaudriot, responsable de la communication du DFCO, explique l'intérêt du e-sport pour le club Copier

Faire aussi bien qu'en 2019 !

Le DFCO a déjà été sacré champion de France dans cette compétition, en 2019. Aux manettes, "Maestro", alias Corentin Thuillier. Souhaitons aux deux représentants dijonnais de cette saison la même réussite ! Pour suivre les matchs, ça se passe sur la chaîne Twitch du DFCO ou sur le site de la e-Ligue1.

Malheureusement, avec la descente en Ligue 2, le club ne pourra pas participer à cette compétition l'année prochaine. À moins que la LFP, dans sa grande mansuétude, ne lui accorde une wild card, une invitation? Si rien n'est fait pour l'instant, l'appel est officiellement lancé !