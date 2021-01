Le DFCO et l'OM s'unissent contre le cancer avec le fonds pour Bertrand-Kamal

Le match de la 19e journée de Ligue 1 entre le DFCO et l'Olympique de Marseille a accouché d'un score nul et vierge (0-0), samedi 9 janvier 2021. Un bon point pour les Dijonnais ... et pour la recherche contre le cancer. Les deux clubs se sont mobilisés pour soutenir le "Fonds Bertrand-Kamal". Une collecte qui vise à financer la recherche sur le cancer du pancréas, maladie dont est mort en septembre 2020 "BeKa", 30 ans, candidat originaire de Dijon de la dernière édition de l'émission Koh-Lanta. Elle a déjà permis de récolter plus de 700.000 euros selon les chiffres communiqués par le DFCO.

Deux maillots mis aux enchères

"Les parents de Bertrand-Kamal - que vous avez pu découvrir dans l’émission Koh-Lanta - ont reçu des maillots des deux clubs que supportaient « BeKa », indique le DFCO dans un communiqué. Prochainement mis aux enchères, ces maillots permettront de récolter de l’argent destiné à la levée de fonds baptisée « Pour Bertrand Kamal », coordonnée par la Fondation ARC'".

"D’où il est, Bertrand-Kamal doit être très fier", indique dans le même communiqué Samir Loudrhiri, le père du candidat.