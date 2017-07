Le DFCO fait match nul 0-0 face à Strasbourg lors du dernier match de préparation

Le DFCO concède le nul 0-0 samedi 29 juillet face à Strasbourg au stade Gaston-Gérard. C'était le dernier match de préparation avant la reprise, dimanche 6 août au stade Vélodrome de Marseille.

Les footballeurs dijonnais terminent leur préparation sur un match nul 0-0, à domicile face à Strasbourg samedi 29 juillet. Le bilan des rencontres amicales s'établit donc à trois défaites, deux victoire et un nul.

Olivier Dall'Oglio, le coach du DFCO, tire un bilan plutôt positif de ses matchs de préparation : "Je pense que l'on s'améliore de jour en jour". Mais il sait qu'il reste du travail : "Il nous manque encore de la fraîcheur physique même si je pense que la semaine prochaine on devrait être mieux là-dessus". Lors de ces rencontres amicales, l'entraîneur a pu tester différentes combinaisons : "Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes donc il y aura déjà un choix à faire sur le système mais après le système c'est une petite chose par rapport aux mouvements, à la tactique entre joueurs et à la complicité entre les uns et les autres, j'insiste beaucoup là-dessus et il y a encore beaucoup de taf".

Marseille : un premier adversaire de taille

Ce dernier match de préparation face à Strasbourg, club promu en Ligue 1, ressemblait aux futurs matchs de championnat pour Cédric Varrault : "On a eu une grosse préparation donc forcément hâte de retrouver la compétition. Là voilà c'était le dernier match amical, je pense qu'on était dans la première configuration des matchs de championnat donc on commence à être dans le vrai. Il y aura sûrement encore quelques petits détails à régler." Le défenseur du DFCO pense déjà à la rencontre de dimanche face à l'OM : "Marseille, ils ont mis un projet en place, je pense qu'ils vont jouer les trois ou quatre premières places du championnat donc forcément c'est leur premier match à domicile, ils vont vouloir frapper fort d'entrée. Nous on va défendre notre peau aussi, on est là pour atteindre un objectif en fin de saison donc, certes ça sera un match compliqué, mais on s'est bien préparé pour essayer de faire bonne figure".