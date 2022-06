Le DFCO féminin recrute Madeline Roth, pour parfaire son attaque

Une troisième recrue du côté du DFCO féminin : Madeline Roth, 20 ans, arrive en provenance de Strasbourg (D2). Elle s'est officiellement engagée jeudi 23 juin 2022 pour deux sans saisons, jusqu'en 2024. Plus faible attaque de D1 la saison dernière, le DFCO continue donc de renforcer ce secteur, après la signature de Roselord Borgella.

Espoir prolifique

La saison dernière, la nouvelle n°10 du DFCO, internationale française en U16 et U17, a inscrit 10 buts en 22 rencontres. "Avec Strasbourg, elle a marqué 10 buts en Division 2, ce qui est une belle performance. Elle peut jouer sans en tant que pure attaquante, soit sous l’attaquante, analyse l'entraîneur des féminines, Christophe Forest, sur le site du club. Ce qui m’a plu chez elle, c’est de la voir toujours bien placée pour se mettre dans le sens du but. À elle de prouver qu’elle peut passer un palier et nous aider en Division 1".

Deux ruptures des ligaments croisés

"Si je reviens trois ans en arrière, ce qui m’arrive là, je ne l’aurais jamais cru… Revenir au haut niveau malgré deux ruptures des ligaments croisés, ce n’est pas évident. J’ai eu la volonté de continuer pour réussir ce rêve d’un contrat en Division 1, indique de son côté néo-dijonnaise. J’ai dû travailler beaucoup plus que les autres. Ma volonté a été récompensée. Je suis très heureuse d’avoir signé au DFCO et je vais maintenant me donner à fond pour avoir du temps de jeu, marquer des buts et je l’espère enchaîner les matchs".