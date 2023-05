Le DFCO féminin reste en D1 après sa victoire contre Montpellier (2-1) !

Le DFCO peut souffler ! Son équipe féminine est désormais certaine d'évoluer en D1 Arkema lors de la saison 2023-2024 après sa belle victoire (2-1) face à Montpellier, samedi 27 mai. Avant le coup d'envoi, l'équation était simple . Les joueuses de Sébastien Joseph devaient faire un meilleur résultat que l'équipe de Rodez, à l'issue de la 22e et ultime journée de championnat, pour se maintenir en première division.

ⓘ Publicité

C'est désormais chose faite. Dans une rencontre qu'elles ont globalement dominé, les Côte-d'Oriennes sont apparues comme transcendées, portées par un duo Borgella-Terchoun en feu. La première nommée s'illustrait dès la 19e mais manquait son face à face avec la portière héraultaise. Dix minutes plus tard, Borgella, lancée par Terchoun, ne manquait cette fois pas son duel et ouvrait le score (1-0, 28e)

Borgella et Terchoun dans tous les bons coups

Les rôles s'inversaient pour le deuxième but, au retour des vestiaires. Borgella, encore elle, renversait le jeu sur Terchoun. Sa coéquipière ne se posait pas de questions et fusillait la gardienne du MHSC d'une frappe en lucarne (2-0, 65e). La réduction du score tardive de Montpellier ne changera rien. Le DFCO ne pliait pas et, bien aidé par la lourde défaite de Rodez face au Paris FC (0-4), validait son maintien.

Un exemple à suivre pour l'équipe masculine. Après le match nul concédé vendredi 26 mai à Gaston-Gérard face au Paris FC (1-1), les hommes de Pascal Dupraz joueront leur place en Ligue 2 le 2 juin face au Havre AC .