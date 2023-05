Le DFCO féminin rêve d'un alignement des planètes pour se maintenir en D1

Les deux équipes phares du DFCO flirtent avec la zone de relégation cette saison. Pour les garçons, ils en sont sortis récemment, et peuvent faire un grand pas vers le maintien en cas de victoire contre le Paris FC vendredi 26 mai. Pour les féminines, qui évoluent en D1 depuis cinq saisons, ce sera plus compliqué. Mais pas impossible ! Elles reçoivent Montpellier, samedi 27 mai 2023 (17h30), pour la dernière journée de D1, sans avoir leur destin en main.

Un calcul simple : le DFCO doit faire mieux que Rodez

Les féminines du DFCO sont 11es au classement , c'est-à-dire en position de premières relégables. Elles ne peuvent espérer mieux qu'une 10e place, aujourd'hui occupée par Rodez. Samedi, Rodez reçoit le Paris FC, et Dijon reçoit Montpellier. Deux équipes à la lutte pour ne pas descendre, contre deux équipes à la lutte ... pour se qualifier en Ligue des champions, via le gain de la 3e place. De l'enjeu de tous les côtés.

Une donnée est importante : en D1, pour départager deux équipes à égalité, c'est le goal average particulier qui compte, soit le bilan des confrontations directes - et non pas la différence de but, comme c'est le cas en Ligue 2, par exemple. Entre le DFCO et Rodez, le RAF a l'avantage (1-1 à l'aller, 2-1 pour Rodez au retour). Chez les adversaires, le Paris FC (3e) a l'avantage sur Montpellier (4e), grâce à sa victoire à l'aller et au retour.

Le scénario idéal : Rodez perd contre le Paris FC en concédant un voire plusieurs buts assez tôt dans le match. Les matchs ont lieu simultanément, Montpellier est au courant, n'a donc plus de chance de chiper la 3e place, et baisse le pied face au DFCO ... qui obtient le nul. Dijon double Rodez dans le money-time grâce à un point précieux, et se maintient en D1, pour une sixième saison d'affilée. Vous signez ?

Une descente en D2, catastrophique ou non ?

La descente en D2, Sylvain Carric, le manager de la section féminine depuis l'été 2022, ne veut pas l'imaginer : "Je suis persuadé que cette équipe va le faire, on a les qualités, la force mentale et j'invite tous les gens à venir samedi, tous ensemble on va faire quelque chose pour rester en D1 la saison prochaine. On va voir ce qu'il se passe à côté, Rodez a des chances de perdre, un match nul serait suffisant pour nous, et on fera le nécessaire. On sera en D1 samedi soir".

Au micro France Bleu Bourgogne, il décrit les conséquences d'une potentielle descente en D2, après cinq saisons en D1. "Ce serait compliqué, la D1, c'est l'élite ! Ça fait rêver chez les jeunes, dans le recrutement". La preuve, au moins trois joueuses ont déjà donné leur accord pour rejoindre le DFCO la saison prochaine ... à condition que le club reste en première division. "Et puis sur la professionnalisation, la D1 est beaucoup plus avancée que la D2, développe Sylvain Carric. Donc ce serait un retour en arrière. Si on descend - ce qui n'arrivera pas - on va travailler pour faire remonter le club".

Les places sont gratuites

Pour l'occasion, le DFCO met en place une offre billetterie pour venir supporter les féminines samedi à Saint-Apo' (17h30 pour le coup d'envoi). L'entrée est gratuite, mais la capacité n'étant pas illimitée, il faut faire une demande en ligne ou se rendre à la boutique du DFCO.