Le DFCO maintenu en Ligue 2 vendredi soir si ...

Le DFCO continue de se préparer pour le dernier match de la saison, au Havre, vendredi 2 juin 2023. La dernière journée du championnat, qui va déterminer si Dijon, actuellement 18e et relégable, reste en Ligue 2 ou descend en National. Alors que Niort et Nîmes sont déjà condamnés, six équipes sont encore menacées par la relégation, dans cette saison à quatre descentes : Dijon (18e, 42 points), Laval (17e, 43 points), Rodez (16e, 43 points), Pau (15e, 44 points), Annecy (14e, 45 points), Valenciennes (13e, 45 points).

Le DFCO doit compter sur des faux-pas des concurrents, mais dispose d'un avantage majeur : sa différence de buts de -4, la meilleure (ou la moins mauvaise) de tous les concurrents.

Les scénarios possibles

Dans un championnat extrêmement serré en bas de tableau, le DFCO peut terminer ... 13e, dans le scénario le plus favorable - en cas de victoire et de défaites des cinq autres concurrents. Il peut aussi gagner (et donc rester invaincu avec Pascal Dupraz) et descendre, ce qui serait le pire et le plus cruel des schémas.

Si victoire de Dijon au Havre : le DFCO peut se maintenir si AU MOINS DEUX concurrents perdent. Le DFCO peut se maintenir si AU MOINS DEUX équipes font au mieux match nul parmi Laval, Rodez et Pau.

Les affiches de l'ultime journée de Ligue 2

Saint-Etienne - Valenciennes

Amiens - Laval

Pau - Caen

- Caen Bordeaux - Rodez

Paris FC - Annecy

Niort - Quevilly-Rouen

Nîmes - Sochaux

Metz - SC Bastia

Le Havre - Dijon

Grenoble - Guingamp

Le Havre - DFCO, soirée stressante mais passionnante à vivre avec nous en intégralité sur France Bleu Bourgogne dès 20h30 pour l'avant-match, 20h45 pour le coup d'envoi de l'intégrale en direct du Stade Océane.

