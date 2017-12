Le DFCO met le cap sur la Bretagne ce samedi pour la 17e journée de Ligue 1

Les "Rouges", bien campés en milieu de tableau de la Ligue 1, vont tenter de grappiller quelques points lors des 3 derniers matchs de l'année avant la trêve histoire de passer les fêtes "au chaud". Première étape à Guingamp ce samedi au Stade du Roudourou, un stade qui ne leur a jamais réussi.

Le DFCO qui s'est donné un bon bol d'air en battant Bordeaux 3-2 la semaine dernière à Gaston-Gérard part à l'assaut de Guingamp ce samedi... Installés à la 10e place du classement de Ligue 1 avec 21 points avant cette 17e journée, les Dijonnais vont affronter des Bretons pas très bien classés puisqu'ils pointaient à la 14e place avant le coup d'envoi de cette journée avec 19 points. Mais le classement est toujours extrêmement serré tant et si bien que ce se ne sont que 2 petits points qui séparent les deux équipes.

Olivier Dall'Oglio © Radio France - Thomas Nougaillon

Guingamp vient de gagner à Troyes

Attention à cette équipe Guingampaise qui après une série négative de 7 matchs sans victoires -et à peine trois petits points pris- vient de redresser la tête avec une victoire à Troyes 1-0 lors du dernier match. Une équipe Guingampaise qui par ailleurs avait rossé Dijon dans son petit stade du Roudourou en fin de saison dernière 4-0... Un stade qui n'a jamais réussi au DFCO. Et comptez sur l'entraîneur Olivier Dall'Oglio pour faire une bonne piqure de rappel à ses joueurs. "Je pense que ce sont des choses qu'il convient de rappeler... L'année dernière on était partis la fleur au fusil! Tout le monde attaquait, il n'y avait plus de défenseurs, nous étions partis à l'aventure. Si l'ont fait la même chose cette saison, on se fera punir de la même manière! Il faut savoir utiliser les gifles que l'on a prises par le passé". Le milieu récupérateur Jordan Marié va plus loin. "Guingamp reste une équipe difficile manoeuvrer chez elle, ils ont gagné quelques matchs à domicile (...) et il va falloir que nous soyons solide si l'on veut ramener des points de là-bas".

Les joueurs du DFCO mettront-ils le pied sur le ballon à Guingamp? © Radio France - Thomas Nougaillon

Les blessés, les suspendus

Côté blessés le DFCO va devoir se passer du défenseur central Cédric Varrault (touché à un adducteur cette semaine à l'entraînement) quant au milieu de terrain Portugais Xeca ("tchéka") et au défenseur Valentin Rosier ils sont suspendus pour ce déplacement à Guingamp. Guingamp / DFCO au stade du Roudourou, c'est à 20h, ce samedi. A suivre également: Angers / Montpellier, Metz / Stade Rennais, Monaco / Troyes et Toulouse / Caen... Et à partir de 17h, l'implacable leader, le Paris Saint-Germain qui reçoit Lille.