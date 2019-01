Le DFCO peu serein avant d'affronter Schiltigheim en Coupe de France

Dijon, France

"Je pense qu'il faudra afficher des valeurs un peu plus conquérantes pour remettre le bateau à flot", pour sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur par intérim du DFCO David Linarès a un objectif, éviter le naufrage du club. Son premier cap : battre le SC Schiltigheim, club de Nationale 2 en 32e de finale de Coupe de France ce samedi à 18h00. Une mission simple sur le papier, mais périlleuse étant donné le moral des troupes.

David Linarès l’affirme, il ne va pas mettre sa patte dans le jeu dijonnais "je suis là pour assurer l'intérim", cette semaine il s'est avant tout attelé à rassurer ses joueurs. L'annonce du limogeage d'Olivier Dall'Oglio a été une surprise pour le staff et les joueurs précise-t-il, "ce n'est pas chose aisée à digérer", il a donc fallu gérer la crise pour aborder sereinement ce match de coupe.

"Les joueurs ont pris conscience que l'on était dans une situation délicate, mais maintenant il faut se ressaisir" — David Linarès, entraîneur par intérim du DFCO

Du côté des joueurs, c'est encore la stupeur pour le capitaine Julio Tavares : "je suis choqué, ça me fait bizarre, j'ai passé six ans et demi avec le coach, pour moi c'est quelque chose de très important". Quand on lui parle des rumeurs de désaveux d'une partie du vestiaire envers Olivier Dall'Oglio qui lui aurait valu son poste, théorie prolixe sur les réseaux sociaux, Tavares répond que tous les joueurs soutiennent l'ancien coach. "Je me sens coupable, aujourd'hui on limoge le coach, mais nous les joueurs nous avons aussi notre part de responsabilité". Une culpabilité sur laquelle devra s'appuyer David Linarès ce week-end "Les joueurs ont pris conscience que l'on était dans une situation délicate, mais maintenant il faut se ressaisir".