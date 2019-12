Le DFCO prépare avec appétit (et dans le froid) sa deuxième partie de saison

Dijon - France

Dans la ligne de mire des joueurs et du staff du DFCO : ce tout premier match de l'année 2020 dimanche à 17h15 à Valenciennes, équipe de Ligue 2, en 32es de finale de Coupe de France. Pour l'occasion le coach Stéphane Jobard et l'encadrement du club ont prévus une grosse semaine de travail à l'entraînement.

Les joueurs du DFCO à l'entraînement même le 1er janvier !

"On va bien les occuper, il y a deux séances prévues ce mardi 31 décembre, une le 1er janvier, deux jeudi et une autre vendredi avant le déplacement à Valenciennes dimanche. L'idée c'est de faire une bonne piqûre de rappel aérobie sur des efforts longs à moyenne intensité jusqu'à jeudi. On va bien les solliciter pour essayer de retrouver une intensité proche de celle que l'on rencontre dans la compétition" explique Séphane Jobard.

"Ceux qui auront encore des confettis dans les cheveux"

Des séances durant lesquelles on va tester l'endurance des joueurs. "Mercredi on va aménager la séance pour ceux qui auraient encore des confettis dans les cheveux, donc on va y aller tranquillement, avant une très grosse séance jeudi" détaille le natif de Langres. Des séances d'une heure et demie, deux heures chaque fois. "Disons qu'on globalise sur la durée de la semaine. L'idée c'est d'alterner des séances longues et des séances courtes avec un peu plus d'intensité."

"On aurait aimé prolonger un peu leurs congés"

Bref, ce n'est pas vraiment un programme allégé auquel seront soumis les footballeurs Dijonnais en cette semaine de Réveillon du Nouvel-An. "Non pas du tout. Ils ont coupé une semaine, ça leur a fait du bien au niveau de la fraîcheur mentale, parce qu'ils étaient usés au mois de décembre, il faut dire qu'on leur a bien tiré dessus depuis le début de la saison. Physiquement, on aurait aimé prolonger un peu plus leurs congés, malheureusement les contraintes de calendrier font que nous devions reprendre ce lundi".

Un stage de quelques jours envisagé puis abandonné

Stéphane Jobard explique que ça a fait du bien à ses joueurs de "s'aérer la tête auprès de leurs proches et dans leurs familles" mais ce qui est compliqué à gérer c'est "le froid et les terrains un peu dégradés." "On aurait aimé faire un petit stage de quelques jours avant le déplacement en Coupe de France. Si ce match avait eu lieu dans le Sud cela aurait été envisageable. Mais comme c'est à Valenciennes, le projet a été remis dans les cartons".