Le DFCO récolte 20.000 euros pour le foot amateur grâce à une vente aux enchères

Pour soutenir le football amateur en Côte-d'Or, le DFCO a organisé début juin 2021 une vente aux enchères, de maillots portés par des joueurs en Ligue 1. Résultat : plus de 13.000 euros récoltés. Le club va compléter pour atteindre les 20.000 euros.

Le DFCO en action au profit du football amateur, durement touché par la crise sanitaire. Le club a organisé début juin 2021 une vente aux enchères, de maillots portés par des joueurs professionnels, et récupérés au fur et à mesure de la saison. Le résultat est tombé, lundi 14 juin 2021 : "après une semaine d'enchères, 13.630 € ont été récoltés lors de cette vente. Le DFCO, par son Président Olivier Delcourt, a fait le choix de compléter cette somme pour atteindre 20 000€", indique le club. La somme récoltée va servir à acheter du matériel neuf pour les écoles de foot du District de Côte-d'Or.

Refus de participer ... et maillot volé !

Quatre clubs français n'avaient pas de maillots en vente. Le PSG, Lens et Strasbourg n'ont pas souhaité participer. Dommage, lorsqu'on s'aperçoit qu'un maillot de Neymar a récemment été vendu 13.000 euros, soit l'intégralité de la somme collectée. L'Olympique Lyonnais, non plus, n'était pas représenté ... contre son gré. Le club du Rhône avait envoyé deux maillots - dont un, dédicacé, du milieu Houssem Aouar. Malheureusement, le maillot a été volé à la Poste.

Un joueur du DFCO dans le trio de tête

Les trois maillots vendus les plus chers sont ceux de Bajic (ASSE), Balerdi (OM) et ... Junior Dina Ebimbe, milieu du DFCO prêté par le PSG la saison passée. Ils ont été acquis pour 750 euros. Le maillot de l'ancien dijonnais Nayef Aguerd arrive en 5e position (564 euros). Deux autres joueurs du DFCO sont dans le top 10 : Sénou Coulibaly et Jordan Marié (500 euros le maillot).