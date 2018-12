Le DFCO regoûte enfin à la victoire en Ligue 1

Après 12 matchs sans victoire, le DFCO s'impose enfin contre l'En-Avant Guingamp, deux buts à un, et sort de la zone rouge. Les footballeurs dijonnais ont fait preuve de solidarité et ont aussi eu de la réussite pour remporter un match serré et peu spectaculaire.

Dijon, France

Ce n'est peut-être pas le match de l'année mais il va faire beaucoup de bien au DFCO. Face à un adversaire direct pour le maintien, les dijonnais ont montré beaucoup d'envie et de solidarité sur le terrain. Dès l'entame, plus conquérants, ils étaient récompensés par un but de Benjamin Jeannot à la 14e minute. «Les efforts payent», savoure le buteur qui ouvre son compteur en Ligue 1 cette saison. Surtout l'attaquant est satisfait de l'attitude de «guerriers» de ses partenaires

Une deuxième mi-temps accrochée

Après avoir été inexistants en première période, les Guingampais ont montré un tout autre visage dans le deuxième acte. Beaucoup plus agressifs et entreprenants, ils ont même fini par égaliser à la 79e minute alors que Dijon était réduit à dix depuis quelques minutes suite à l'expulsion de Wesley Lautoa, deux fois sanctionné d'un carton jaune. On pensait alors que les Dijonnais ne pourraient plus reprendre l'avantage mais la réussite était de leur côté. A la 86e minute Oussama Haddadi tente une frappe lointaine qui semble facile à capter pour le gardien breton mais celui-ci commet une faute de main et offre le deuxième but au DFCO. Peut importe la manière quand on a plus gagné depuis douze matchs. «C'est certainement un match qui comptera dans la saison», analyse l'entraîneur Olivier Dall'Oglio. Sur le plan comptable, cette victoire est également déterminante. Elle permet à Dijon de remonter à la 16e place du classement.