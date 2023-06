Le DFCO relégué en National, quelles conséquences sur le plan financier ?

Relégué après sa défaite au Havre , le DFCO jouera la saison prochaine en National, au troisième échelon du football français. Une chute spectaculaire, la deuxième descente en trois ans, alors que le club évoluait encore en Ligue 1 lors de la saison 2020/2021. Au delà de l'aspect sportif (quels joueurs vont rester ? avec quel entraîneur ?), cette relégation pose de nombreuses questions sur le plan financier. Quelles conséquences pour le DFCO, qui a perdu de l'argent (685.000 euros) pour la première fois depuis plus de 10 ans, selon le dernier rapport de la DNCG ? On décrypte la situation avec la participation de Mathieu Llorca, maitre de conférence à l'université de Bourgogne, spécialisé dans l'économie du sport.

Les droits TV vont fondre ...

Un club de football a plusieurs options pour gagner de l'argent. Pour les clubs professionnels, en Ligue 1 et Ligue 2, la principale source de revenus provient des droits TV. Dans le dernier rapport de la DNCG, pour la saison 2021/2022, en Ligue 2, le DFCO avait perçu 8,8 millions d'euros. Un montant qui s'élevait même à plus de 20 millions en 2020/2021, en Ligue 1. On est très loin de ces montants en National, puisqu'un seul match est diffusé par semaine (par Canal +), les autres étant retransmis directement sur le site de la Fédération, la FFFTV .

... comme les revenus de la billetterie et le sponsoring

Pour le DFCO, les autres sources de revenus proviennent des sponsors et de la publicité (6 millions d'euros en 2021/2022). Les annonceurs seront-ils disposés à payer autant pour un club évoluant dans un championnat moins diffusé dans les médias, et qui attire moins de monde au stade ? La réponse, évidemment, tend plutôt vers le non.

"Là, il faut voir dans les contrats, il y a souvent des clauses de revalorisation à la baisse en cas de relégation (et à la hausse en cas de promotion). On peut anticiper une baisse d'un tiers à moitié, donc quasiment moins trois millions d'euros de sponsoring", détaille Mathieu Llorca.

Avec la baisse des recettes, le DFCO va devoir ajuster ses dépenses "pour éviter d'avoir un déficit et des problèmes financiers qui peuvent amener à une autre relégation, qui serait encore plus catastrophique", prévient l'économiste bourguignon : "C'est la problématique des clubs qui descendent, il faut absolument réduire les dépenses encore plus que les recettes. Généralement, c'est assez compliqué. Les recettes (droits tv, sponsors, billetterie) diminuent automatiquement. Du côté des dépenses, il faut absolument réduire la masse salariale. Il faut faire partir les joueurs qui ont des gros salaires, ce qui n'est pas toujours évident, ou vendre des joueurs pour récupérer des recettes sur les transferts".

Réduire la masse salariale

La recette : faire partir les gros salaires et les joueurs avec une forte valeur marchande, pour recruter malin, des joueurs amateurs issus de divisions inférieures, des joueurs professionnels en prêt qui cherchent à se relancer, ou des jeunes du centre de formation. Facile à dire, moins facile à réaliser.

Sur le marché, les concurrents du DFCO (et potentiels acheteurs) savent que le club n'est pas en position de force pour négocier. "On fait les soldes, les joueurs vont être soldés, les agents des clubs acheteurs sont en position de force par rapport au DFCO", met en garde l'économiste Mathieu Llorca.

Dans la masse salariale du club, il y a les joueurs, le staff, mais également les salariés qui travaillent dans les bureaux. Les "administratifs". Aujourd'hui, le DFCO a le fonctionnement d'un club de Ligue 1 / Ligue 2, structuré pas à pas depuis 19 ans et la montée dans le monde professionnel en 2004. "On risque d'avoir des licenciements. Quand un club est en L1 ou en L2, on a besoin de beaucoup d'administratifs, de commerciaux. Là, en National, on risque d'avoir une réduction des effectifs", prévoit l'économiste.

Le président, Olivier Delcourt, pourra-t-il sauvegarder tous les emplois ? On aura peut-être des réponses mardi 6 juin à 11h, puisqu'une conférence de presse est organisée au centre d'entraînement de Saint-Apollinaire, pour sa première prise de parole depuis la relégation.

La dette, un futur problème ?

Dans le dernier rapport de la DNCG, on apprend que le DFCO a une dette qui s'élève à plus de 15 millions d'euros. Dans le détail, 8,066 millions de "dettes financières", 2,325 millions de "dettes sur mutations des joueurs" et 6,4 millions d'euros "autres dettes". Le construction du nouveau centre d'entraînement de Saint-Apollinaire y est pour beaucoup. Or, même avec la descente, il faut bien continuer à rembourser.

Quelles solutions ? "Des négociations se font avec les banques, et le DFCO a un partenariat de long terme avec la Caisse d'Epargne", rappelle l'économiste Mathieu Llorca, la banque ayant même une tribune à son nom au Stade Gaston-Gérard. Selon lui, "il n'y a pas de problème de paiement de dette immédiat". "Les clubs de foot ont tous généralement une dette, assez importante, sur du long terme", rappelle-t-il.

Dans l'optique d'une vente, le DFCO perd de la valeur

La vente du club se précise, ce n'est plus mirage ou une idée lointaine. Un "peut-être", un "pourquoi pas". Le maire de Dijon, François Rebsamen, a vendu la mèche lundi 5 juin : "Sauver le DFCO, en trouvant d'éventuels repreneurs ou d'éventuels investisseurs financiers, pour permettre au DFCO de repartir sans perdre de temps". François Rebsamen évoque un rendez-vous à venir entre le président Delcourt et la DNCG d'ici la fin du mois.

Or, le DFCO, aujourd'hui en National, ne vaut plus aussi cher qu'en Ligue 2, c'est la loi du marché. "Le club a perdu en valeur marchande. Les joueurs également ont perdu en valeur marchande, puisqu'ils ont été moins compétitifs. Comme les joueurs font partie des actifs du club, automatiquement le club coûte moins cher, détaille Mathieu Llorca. On a l'exemple typique de Saint-Etienne, qui devait être racheté l'an passé, et ça ne s'est toujours pas fait, en partie parce qu'ils sont toujours en Ligue 2". L'économiste estime la valeur du DFCO : "En Ligue 2, entre 10 et 15 millions d'euros. En National, sûrement entre 5 et 10 millions".

Contacté, le DFCO n'a pas répondu à nos sollicitations depuis la descente en National. Une conférence de presse du président Delcourt est organisée mardi matin (11h), à suivre sur le site de France Bleu Bourgogne.