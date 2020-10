Le DFCO ressort du mercato complètement métamorphosé

Le mercato est (enfin) terminé ! L'heure de faire le bilan pour le DFCO, très actif sur ce marché des transferts bien particulier, rallongé à cause de la crise sanitaire. Et il y a eu du suspense jusqu'au bout : deux joueurs ont été prêtés à Dijon le dernier soir, lundi 5 octobre 2020.

On ne sait pas si c'est le contexte de la crise sanitaire, avec ce mercato rallongé jusqu'au 5 octobre 2020, ou la volonté du nouveau directeur sportif du DFCO Peguy Luyindula, mais le DFCO a été très actif sur le marché des transferts. "J'aimerais que le mercato soit calme, ça voudrait dire qu'on a tout ce qu'il nous faut", déclarait-il en tout cas au mois de juin dernier. Il n'a pas été entendu : au total, onze joueurs sont arrivés, et dix ont quitté le club à l'intersaison. Pour comparer, l'an passé, le DFCO avait enregistré 11 arrivées pendant l'été (en comptant les transferts et les prêts) pour 13 départs.

Onze nouveaux joueurs sont arrivés ...

On dénombre onze nouveaux joueurs au DFCO pour cette saison 2020/2021.

... et presque autant sont partis !

Au total, dix joueurs ont quitté le club pour diverses raisons (transfert, retour de prêt, retraite).

Des jeunes joueurs prêtés

Le DFCO a également pris le parti de prêter des jeunes joueurs, prometteurs, pour qu'ils s'aguerrissent dans des divisions inférieures. Ainsi, Bryan Soumaré (21 ans) et Rayan Philippe (19 ans), ont respectivement été prêtés à Sochaux et Nancy. Le défenseur Théo Barbet (19 ans) est lui parti en prêt encore une division en dessous, à Bastia-Borgo. Dans les trois cas, il n'y a pas d'option d'achat, les trois joueurs rentrent à Dijon à la fin de la saison.