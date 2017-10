Le DFCO s'incline en match amical contre Sochaux (3 -2 )

C'est la trêve en championnat de Ligue 1 ce weekend mais le DFCO a quand même joué ce vendredi soir. Un match amical contre Sochaux. Résultat, une défaite 3 buts à 2.

Le DFCO ne joue pas en championnat ce weekend pour cause de trêve internationale avec le match des Bleus contre la Bulgarie ce samedi soir. Mais les footballeurs dijonnais disputaient un match amical contre Sochaux, équipe de Ligue 2.

Et le DFCO s'est incliné 3 buts à 2. à Besançon au stade Léo-Lagrange. A la mi-temps: c'est Sochaux qui menait 1-0 avec un but de Robinet. Les dijonnais ont égalisé en début de deuxième période grâce à Abdeldjelil et reprenaient même l'avantage avec Rüfli à la 72e minute. Mais les sochaliens égalisaient peu de temps après avec Lasme avant d'inscrire le but de la victoire à la 84e minute avec Sao.

Des places à gagner pour le match contre le PSG

