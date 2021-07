Le DFCO s'incline face à Troyes (1-2) à Gaston-Gérard, une semaine avant la reprise de la Ligue 2

Après cette défaite face à Troyes, Yassine Benzia et le DFCO terminent leur préparation avec un bilan de 4 défaites et un match nul.

Pas vraiment rassurant ce nouveau match amical. Le DFCO s'est incliné, ce samedi 17 juillet, à Gaston-Gérard, face à Troyes, score final : 1-2. Yoann Salmier a rapidement ouvert le score, à la quatrième minute, pour les Aubois. Bryan Soumaré a répondu en égalisant à la 18è minute avant que les hommes de Laurent Battlès ne reprennent l'avantage peu après le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Renaud Ripart (58').

Bilan comptable négatif avant la reprise de la Ligue 2

Après cette nouvelle défaite, le DFCO termine sa préparation avec aucune victoire en cinq matchs. Les hommes de David Linarès ont fait match nul (1-1) face à Grenoble, et perdu face à Bourg-Peronnas (0-3), Nancy (1-2) et Sochaux (1-2), le prochain adversaire des Rouges pour la reprise de la Ligue 2, le 26 juillet prochain. Pas vraiment de bon augure ? "Il faut switcher ce match, répond l'entraineur du DFCO, se reposer parce que les garçons ont beaucoup travaillé pendant cette préparation. On a envie de passer à autre chose parce que le championnat c'est ce qui nous nourrit et pour créer une nouvelle dynamique."

"On a envie de passer à autre chose et créer une nouvelle dynamique", David Linarès, entraineur du DFCO.

D'autant que les Rouges ont eu des problèmes en défense. "Des sautes de concentration", tente d'expliquer David Linarès. Il poursuit : "J'ai un peu la rage sur le premier but, pour moi il est évitable. Le haut niveau ça demande de l'exigence du début jusqu'à la fin, et on a encore ce petit détail au niveau de la concentration à corriger." Autre problème à gérer, la sortie sur blessure de Mickaël Le Bihan très tôt dans le match, dont on ignore la gravité. "J'espère que ce n'est pas trop grave", confesse l'entraineur du DFCO.

Le nouveau maillot du DFCO présenté avant le coup d'envoi

L'une des actualités liées à ce match amical était la présentation du maillot du DFCO, version 2021-2022. Les supporters présents au stade Gaston-Gérard, surtout ceux de la tribune IPS, ont pu voir les différentes versions de la tunique juste avant le coup d'envoi, à 17 heures.