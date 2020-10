Le DFCO tient enfin son attaquant avec Moussa Konaté (Amiens)

Depuis le départ de la légende Julio Tavares en Arabie Saoudite, le DFCO lui cherche un remplaçant à la pointe de l'attaque. Après l'échec du recrutement de l'international gambien Ali Sowe, juste avant la fin du mercato, le club dijonnais tient enfin sa recrue, mardi 20 octobre 2020. Le club l'a officialisé sur son site, il s'agit de l'attaquant sénégalais de 27 ans Moussa Konaté. Il évoluait depuis 2017 à Amiens (en Ligue 2 depuis cette saison). Il a signé un contrat de trois ans et portera le numéro 11, laissé libre part Tavares. Moussa Konaté arrive comme "joker", autorisé après la fin du mercato si la transaction a lieu entre deux clubs français.

Un baroudeur

Moussa Konaté a pas mal bougé avant de venir en Bourgogne garnir les rangs des Rouges. Avant son arrivée en Picardie, l'international sénégalais (32 sélections, 12 buts) avait joué à Sion, en Suisse, au Genoa, en Italie, à Krasnodar, en Russie ou à Tel-Aviv, en Israël.

"Un bon sens du but"

"Moussa est un attaquant qui sait marquer et qui a un bon sens du but, indique le Directeur sportif du DFCO Peguy Luyindula. Il l’a déjà prouvé en Ligue 1 durant les années précédentes. C’est un joueur qui était dans nos radars et on très heureux de le compter parmi nous aujourd’hui".

"Des projets communs"

"J’ai décidé de rejoindre le DFCO car on a des projets communs. Comme le DFCO, je suis quelqu’un qui a toujours envie d’aller de l’avant. Je suis très excité de commencer ce nouveau projet" a indiqué de son côté Moussa Konaté.