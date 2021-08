OFFICIEL - Patrice Garande est le nouvel entraîneur du DFCO

Le DFCO a trouvé le successeur de David Linarès, évincé lundi 23 août 2021. Il s'agit de Patrice Garande, 60 ans, ancien coach de Caen et Toulouse.

David Linarès limogé, lundi 23 août 2021, le DFCO était en quête d'un nouvel entraîneur. On connait finalement le nom de successeur quelques heures plus tard. Comme annoncé par France Bleu Bourgogne, après confirmation du président Olivier Delcourt, le club a officialisé la nouvelle quelques minutes plus tard. Patrice Garande sera le nouveau coach des "Rouges". Il aura la lourde tâche de remettre le club sur les rails, après un très mauvais de début de saison - quatre défaites sur les cinq premiers matchs.

Patrice Garande est ce qu'on peut appeler un "entraîneur expérimenté". Il a coaché le SM Caen entre 2012 et 2018 - pendant quatre saisons en Ligue 1. Il a ensuite entraîné Toulouse, en Ligue 2, la saison dernière, amenant le TFC à la 3e place, échouant en barrages contre Nantes.

"Le nouveau coach dijonnais sera présenté en conférence de presse à 15 heures", annonce le club.