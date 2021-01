Le DFCO veut briller contre Strasbourg pour sa 200e en Ligue 1

Enfin gagner à domicile cette saison, la rengaine est toujours la même. Le DFCO, 19e de Ligue 1, veut poursuivre son opération "remontée au classement" face à Strasbourg, dimanche 24 janvier 2021, pour la 21e journée de championnat. Les "Rouges" ont eu une semaine de plus pour se préparer, après le match reporté du week-end dernier face à Lorient à cause du Covid-19.

Une semaine de rab

Depuis le début du mois de décembre, le DFCO a dû enchaîner les matchs, sans jamais bénéficier d'une semaine complète pour mettre en place stratégies et exercices approfondis. Le match contre Lorient reporté, les "Rouges" ont enfin disposé de temps pour travailler, avec deux semaines sans jouer depuis le 0-0 contre l'OM. "C'était une bonne semaine de travail, on a essayé de trouver la bonne formule, indique l'entraîneur David Linarès. On en a profité pour travailler certains secteurs de jeu, emmagasiner un peu de cohésion à travers des moments de partage". "On sait qu'on doit faire mieux au niveau offensif, abonde le milieu défensif Wesley Lautoa. On a du mal à se créer des occasions, on en a profité pour bosser ça cette semaine".

Espérons que le travail paye : Dijon, plus faible attaque du championnat avec 12 buts, n'a pas planté dans son antre du Parc des sports depuis le 16 octobre 2020, et le nul 1-1 face à Rennes.

Strasbourg, "la meilleure équipe sur 2021"

Après un début de saison compliqué, les Alsaciens sont en forme en ce début d'année 2021. Trois matchs, trois victoires. Sept buts marqués, zéro encaissé. Avant le match, ils pointent à une honorable 13e place. "C'est la meilleure équipe sur 2021, confie un David Linarès admiratif. Une équipe qui a su redresser la barre, qui a trouvé la bonne dynamique".

Strasbourg, "une équipe casse-couille" Copier

Les Strasbourgeois sont portés par leur duo d'attaque : Ludovic Ajorque et Habib Diallo, 16 buts à eux-deux. Ajorque - et son mètre 97 - fait même partie du Top 5 des meilleurs buteurs du championnat, avec neuf réalisations. "C'est un casse-couille (rires) il est chiant à jouer, quand tu l'as avec toi t'es plutôt content, s'amuse le défenseur/milieu du DFCO Wesley Lautoa, complètement remis de sa blessure à l'orteil. Ils ont des profils de joueurs qui sont complémentaires. C'est toujours une équipe qui est casse-couille à jouer". Pas de langue de bois pour décrire le géant alsacien, on ne va pas s'en plaindre. "Je partage son analyse mais pas forcément son vocabulaire, rigole l'entraîneur dijonnais David Linarès. C'est un joueur qui est pénible, qui est remuant malgré son gabarit très imposant, capable de prendre la profondeur, d'éliminer, qui a l’instinct du but".

200e match en Ligue 1

Ce dimanche, le DFCO va fêter son 200e match dans l'élite. Une histoire qui a commencé le 7 août 2011 par une défaite contre le Stade Rennais.

Wesley Lautoa nous raconte son souvenir le plus fort avec le club Copier

Le directeur général Olivier Cloarec sur le départ

Ce match contre Strasbourg va avoir lieu dans un contexte de chamboulement interne. Le directeur général du club, Olivier Cloarec, présent depuis 2015, va partir pour Rennes dans "les prochains mois", selon les mots du président Olivier Delcourt. En une année, le DFCO est donc complètement métamorphosé, avec les départs de Sébastien Larcier (en charge du recrutement), de Peguy Luyindula (conseiller du président puis directeur sportif) ou de Stéphane Jobard (entraîneur).

David Linarès à propos des bouleversements au club et du départ d'Olivier Cloarec Copier