Le dimanche c'est jour de Metz pour l'OGC Nice

Même si le football est le sport des miracles, les Aiglons vont prier ce dimanche pour qu'il n'ait pas lieu à Saint-Symphorien. Les Messins n'ont remporté que deux matchs en 2021 à la maison, un seul cette saison (face à Lorient 4-1) et occupent le fond du classement concernant les performances à domicile avec seulement sept points pris (comme St-Etienne). Tout le contraire du Gym, très inspiré loin de ses bases. Avec 22 points engrangés en déplacement, Nice domine le classement des meilleures équipes à l'extérieur.

Invaincus en 2022 les Aiglons peuvent même enchaîner un cinquième succès de suite en championnat et récupérer leur place de dauphin, subtilisée samedi soir par l'OM vainqueur à Lens (2-0). Mais le Gym doit se souvenir du match aller. Malgré des statistiques très largement en faveur des Niçois, les Grenats s'étaient imposés 1-0 à l'Allianz Riviera sur un but de Centonze. Depuis, les Messins n'ont gagné que deux fois sur les sept rencontres disputées mais restent sur une victoire primordiale à Reims (1-0) dans la course au maintien.

Metz très diminué

Privé de neuf joueurs, le FC Metz s'avance très diminué vers les Aiglons qui devront eux se passer des services de Justin Kluivert, suspendu pour cette rencontre. Melvin Bard et Morgan Schneiderlin sont de retour dans le groupe, tout Mario Lemina et Youcef Atal, à peine rentrés de la CAN cette semaine. Le Brésilien Danilo Barbosa figure lui aussi dans ce groupe élargi dévoilé par le club.