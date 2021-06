Le directeur général Arnaud Pouille lance la saison du Racing Club de Lens

Arnaud Pouille s'est exprimé pendant une trentaine de minutes ce mardi midi. Il s'est voulu rassurant concernant les finances du club. Il s'est aussi montré combatif au moment d'évoquer le marché estival des transferts. Il a également rappelé les objectifs sportifs de la saison à venir.

Pas d'inquiétude après la décision de la DNCG

Arnaud Pouille a pris le temps de détailler les dernières exigences de la DNCG qui a "recalé " provisoireent le club dans l'attente de l'envoi de documents complémentaires : "Quand on reprend le déroulé des évènements, on a reçu le guide de répartition des droits TV le 12 juin pour un budget à déposer le 14. On a été auditionné le 25. Vous vous imaginez ce que cela peut représenter pour un club même si bien entendu tous les clubs sont logés à la même enseigne. On prépare donc les documents complémentaires qui étaient manquants. Il n'y a aucune inquiétude. On fait le point avec l'actionnaire et tous les documents seront déposés en temps et en heure."

Rennes insiste pour Badé

Le directeur général du Racing admet avoir écouté les offres rennaises au sujet de son défenseur central: "Au départ, concernant Loïc, nous n'étions pas vendeur, après il y l'intérêt de Rennes qui s'est manifesté à plusieurs reprises. Les relations sont courtoises entre les deux clubs mais après il y a des exigences d'actionnaires des 2 côtés. Eux, quand ils fixent un indice pour une éventuelle vente de Camavinga, ils ne l'appliquent pas forcément au moment de s'intéresser à un joueur d'un autre club." Dans ce dossier, Lens ne cèdera pas son joueur à moins de 20 millions d'euros.

Objectif Maintien en 2021-2022

Arnaud Pouille s'est aussi réjoui du résultats de la saison dernière. 7ème, le RC Lens aura été l'une des sensations du championnat de Ligue 1. Pour autant pas question de s'emballer. La priorité sera d'entretenir cette réussite sportive sur le long terme: "Il faut se stabiliser, rester dans la lignée de ce que l'on fait depuis 3, 4 ans. Il faut être lucide, avec un budget, qui sera entre le 15ème et le 17ème de Ligue 1, parler d'autre chose que du maintien ne serait pas très objectif."