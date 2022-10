FC Sochaux : l'actionnaire chinois Nenking a investi "plus de 10 millions d'euros" selon Samuel Laurent

Le directeur général du FCSM, Samuel Laurent, était l'invité d'Hervé Blanchard et Jean Sureda dans 100% FCSM lundi , avant le match contre l'ASSE. Interrogé sur les orientations budgétaires du club, il confirme que l'actionnaire chinois du club, le groupe Nenking, a investi "plus de 10 millions d'euros" pour équilibrer le budget avant le passage devant la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion), le gendarme financier du football français. Un signal positif pour les supporters qui remettaient en question le soutien de l'actionnaire au FCSM.

"Plus de 10 millions pour la DNCG"

Le budget du FCSM n'était pas à la hauteur, même avec la vente d'Alan Virginius au LOSC (Lille) pour 4 millions d'euros en août. "On sait qu'il y a un déficit à combler chaque année et il est illusoire de penser que la ventes de d'Alan Virginius à 4 millions peuvent combler un déficit. On sait qu'avec les droits télés aujourd'hui, le sponsoring en Ligue 2, on est toujours très très loin du compte. On ne fait pas de trading, on essaye d'équilibrer un minimum quand c'est possible et qu'il y a une opportunité. Alan n'avait pas sa place pour bonifier l'équipe en Ligue 2 davantage parce que c'était vraiment un joueur taillé pour la Ligue 1. On l'a vendu, mais ce n'était pas une opération de marketing", insiste-t-il.

10 millions d'euros, ce n'est pas rien. C'est un vrai signal envoyé aux supporters, pour les rassurer sur la présence de l'actionnaire chinois aux côtés du FCSM. "C'est un signal qui risque de se répéter", précise Samuel Laurent. "Si on ne monte pas cette année, il va falloir d'autres investissements, et on a toujours été présent au niveau du club et quand il faut mettre de l'argent, on en met."

Prévoir les deux scénarios

"On est dans une situation où il faut anticiper à la fois un budget de Ligue 2 renforcé, si toutefois on n'arrive pas [à monter en Ligue 1], et un budget de Ligue 1", déclare Samuel Laurent. L'objectif clairement affiché étant de remonter en Ligue 1 , il faudra forcément ajuster le budget. Il faut prendre en compte des facteurs dont ne se préoccupait pas le FCSM jusqu'à présent. "Ça demande d'anticiper à la fois des joueurs, des profils. Ça demande aussi d'anticiper une politique de transferts, ce qui se fait pas en Ligue 2. Enfin, pas beaucoup. On n'avait pas cette contrainte. Ça représente des budgets énormes", précise-t-il.

Le directeur général confirme sa volonté de maintenir, voire de "renforcer" le budget si les jaune et bleu restent en Ligue 2 l'année prochaine. Mais l'objectif est bel et bien la montée en Ligue 1, et il faut s'y préparer financièrement. Pour Samuel Laurent, il serait "illusoire et dangereux de penser qu'on pourrait se satisfaire d'un petit budget de bas de tableau de Ligue 1, ce serait ridicule"