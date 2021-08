Le directeur général du Rc Lens Arnaud Pouille, invité de France Bleu Nord

SC : Est ce que c'est une fierté pour vous d'avoir replacé Lens sur la carte de la Ligue1 ?

AP : Oui, c'est une fierté d'être remonté déjà, mais c'est une fierté collective. Je pense bien entendu au président, au coach et aux joueurs, mais aussi, je pense, à tout ce peuple qui attendait ça. Et je pense que surtout, la fierté, ce n’est pas tellement le résultat, c'est la manière avec laquelle on l'a acquis la saison dernière en jouant, en allant de l'avant. Maintenant, les compteurs sont remis à zéro.

SC : Vous avez dû vivre aussi, comme beaucoup de gens, un moment très particulier quand on a revu les supporteurs pour le dernier match de préparation face à l'Udinese. Il était 12 à 13 000 dans les travées Bollaert. Vous devez être impatient de revoir ses supporters face à Saint-Etienne?

AP : Je suis impatient de les revoir. Ca fait une dizaine d'années qu'on attend la Ligue 1. Je suis très, très ému et content. J’attends une grosse grosse ambiance

SC: Y-aura-t-il une jauge?

AP : Non. On peut remplir le stade. Après, tout peut évoluer. Les autorités préfectorales suivent bien entendu le taux d'incidence, qui est un des critères qui peut faire varier la capacité d'accueil de l'organisateur. Pour l'instant, il n'y a pas de limite.

SC : On pourrait retrouver sur le terrain samedi des joueurs comme Clauss, Fofana, Médina ou Doucouré. Peuvent-ils peuvent partir en cas d’offre en ce mois d’août ?

AP : Ce qui compte, c'est ce qu'on se dit avec les joueurs et leur entourage. Ils savent très bien ce qu'on leur dit. C'est ici s'il y a des offres qui respectent les intérêts de tout le monde, et notamment du Racing, on se posera. Maintenant, il faut que nous, on est une solution de remplacement, éventuellement. Et je ne sais si ceux que vous venez de citer auront la volonté de laisser les copains tout seuls.

SC : Et puis il y a un personnage incontournable dans cette réussite , le président Joseph Oughourlian ?

AP : Il est rassurant. Il a quand même épongé toutes les pertes du club cumulées en Ligue 2 il y a 15 mois. Ce n'était pas rien. il y a eu une augmentation de capital de l'ordre de 30 millions d'euros. Et son credo dans les affaires d'ailleurs, c'est d'avoir une gouvernance saine. Ca prend du temps mais il met en place progressivement les choses. Avec la crise sanitaire et les soucis liés aux droits TV, c’est devenu très compliqué. Pour respecter nos engagements vis à vis de la DNCG, on a dû céder Loïc Badé à Rennes. C’est un crêve-coeur pour les gens de voir partir les bons joueurs. Mais à un moment donné, il faut aussi agir dans le sens de la pérennité du club.

SC: Il a dû remettre la main au porte-monnaie?

AP: Oui mais On est aussi partis sur un endettement bancaire pour pérenniser le club à moyen terme afin tout ne repose pas sur les épaules d'un seul homme.

SC : De quelle hauteur?

AP : On a parlé de 20 ME dans les médias. C'est un peu plus que ça.

SC: Votre pronostic pour cette saison?

AP: C'est forcément le maintien. On est le quinzième budget de L1. Et après? Si, comme la saison dernière, on a la chance d'avoir acquis ce maintien à un peu plus tôt que prévu et bien on verra. Mais vraiment, on est tous alignés là dessus. C'est le maintien, le maintien, le maintien.