"Le discours d'Olivier Guégan ne passait plus", selon Benoit Delon, le numéro 2 du FCSM

La direction du FCSM a tenu ce jeudi 18 mai, une conférence de presse pour présenter ses deux entraîneurs par intérim, et expliquer les raisons du licenciement d'Olivier Guégan. Une décision dont l'actionnaire "a été moteur", selon Benoît Delon, le directeur général adjoint du club. Il a mené plusieurs entretiens avec des joueurs et membres du staff, et il en est ressorti une rupture avec l'ancien entraîneur des Jaune et Bleu.

"Le diable est dans les détails, on a senti que le discours du coach ne passait plus au niveau du groupe, explique Benoit Delon*. Après ces entretiens, l'actionnaire a décidé de mettre fin à la mission d'Olivier Guégan."* Il assure que le choix a été fait à tête reposée. Nul doute que les résultats sportifs récents et les cinq défaites consécutives ont joué : "Il fallait stopper cette spirale négative, pour créer un électrochoc, finir la saison dans une spirale positive et préparer la prochaine". Pour l'instant, le reste du staff reste sous contrat mais la direction attend une réaction des joueurs : "Ils ont aussi une part de responsabilité".

Trouver rapidement un nouvel entraîneur

Désormais une question se pose : quel entraîneur pour la saison prochaine ? Pas encore d'élément de réponse du côté de la direction. Cette fois, le remplacement n'aura pas à se faire en urgence, comme après le départ d'Omar Daf, il y a un an. Mais ce n'est pas la volonté d'entrer plus tôt dans la valse des entraîneurs qui a motivé la décision de licencier Olivier Guégan, selon Benoit Delon.

Plus de temps, ça ne veut cependant pas dire qu'il faudra trainer. Les dirigeants sochaliens vont devoir trouver rapidement leur nouveau coach, d'après Julien Cordonnier, le nouveau directeur sportif sochalien : "C'est important de se fixer dans un délai assez court, pour bien préparer la saison, que l'entraîneur ait son mot à dire dans la constitution des joueurs à chaque poste". Et ce sera justement sa mission : "C'est important pour un directeur sportif d'être en osmose avec son entraîneur".

S'il ne dévoile pas explicitement quel profil d'entraîneur sera privilégié, on comprend entre les lignes, que ça pourrait être un meneur d'homme : "Aujourd'hui l'entraîneur a un grand rôle au niveau du management, les joueurs sont plus difficiles, il y a beaucoup d'ego. Il faut arriver à comprendre les mentalités d'aujourd'hui, qui ont beaucoup changé. Arriver à faire en sorte que chaque joueur ait un rôle à jouer dans la saison".

Préparer le mieux possible la saison à venir

Dans le discours de la direction, on comprend que la préparation de la saison prochaine est primordiale, mais Benoît Delon préfère ne pas se mouiller sur les objectifs. "Evidemment qu'on veut viser haut mais cette saison n'est même pas finie, je ne vais pas vous garantir qu'on sera dans la course à la Ligue 1. On veut d'abord bien finir cette saison."

Mission donc confiée à Pierre-Alain Frau et Sylvain Monsoreau, deux anciennes gloires du club qui arrivent conscients qu'ils n'auront pas le temps de révolutionner les choses. "C'est du très court terme", rappelle Frau. L'objectif sera de réussir à réveiller des joueurs qui ne sont plus dedans depuis la défaite à Bastia. "On va essayer d'activer des leviers, surtout au niveau mental, pour qu'ils puissent avoir leur vrai niveau", rajoute-t-il.

A la fin de leur mission de trois semaines, Frau et Monsoreau resteront au club puisqu'ils viennent de prolonger trois semaines dans leur rôle avec les équipes de jeunes.