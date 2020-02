Yohan Mollo, 30 ans, recrue de l'US Orléans (dernier de Ligue 2), a tenu un discours décapant à la veille du match face à Rodez. Et sans concessions avec ses nouveaux coéquipiers : "je ne vais pas me cacher derrière des enfants de 20 ans, je ne veux pas que mon nom soit associé à une descente".

Le discours décapant de Yohan Mollo, recrue de l'US Orléans : le foot, ce n'est pas "strass et paillettes"

Yohan Mollo (30 ans) vient de signer à l'US Orléans, actuellement lanterne rouge de Ligue 2. Sauf problème de dernière minute, le milieu offensif, formé à Monaco, et passé notamment par Saint-Etienne, Nancy, Fuhlam, sera titulaire ce mardi pour la réception de Rodez (à 21h05 au stade de la Source à Orléans), pour la 23ème journée de Ligue 2.

Yohan Mollo n'a pas la réputation d'avoir la langue dans sa poche et l'a encore prouvé, ce lundi, en conférence de presse. Il s'est d'abord dit "content d'être en concurrence avec [ses] partenaires" dans le secteur offensif de l'équipe orléanaise : "c'est un bon moyen pour moi de me motiver et gagner ma place !" Yohan Mollo, arrivé au mercato d'hiver (contrat de six mois), a joué vingt minutes vendredi dernier, pour sa première avec l'USO (contre Clermont).

Je ne viens pas ici pour rigoler"

Concernant l'US Orléans, lancée dans une opération maintien en Ligue 2, mais encore battue vendredi dernier à Clermont-Ferrand (3-1), Yohan Mollo affirme qu'il "faut prendre conscience de la situation : si cette équipe descend, nos noms coïncideront avec cette descente et moi, jusqu'à aujourd’hui, je ne suis jamais descendu, et je ne veux pas que mon nom soit associé à ça ! Parce que je suis un homme fier et je ne viens pas ici pour rigoler. Si c'était pour rigoler, je serais resté dans mon club, donc si je suis venu c'est pour apporter une valeur ajoutée à l'équipe."

Je ne vais pas me cacher derrière des enfants de 20 ans !

Même s'il estime qu'il lui faut "trois à quatre matchs pour être à plein potentiel", la recrue orléanaise assure : "je ne vais pas fuir mes responsabilités. Si je joue contre Rodez, je dois faire la différence, je dois être prêt et aider l'équipe à avoir un résultat. A 30 ans, je ne vais pas me cacher derrière des enfants de 20 ans, c'est moi qui vais prendre la responsabilité, c'est moi qui vais prendre le ballon, c'et moi qui vais inscrire des buts et leur offrir des buts."

Un message à destination des jeunes joueurs

Et le natif de Martigues, qui évoluait en début de saison en Grèce (au Panathinaïkos), critique aussi, sans citer de noms, certains de ses (jeunes) coéquipiers de l'USO : "j'entends des gens dire "je suis fatigué, l’entraînement c'était le matin, c'était dur". Mais quand ces personnes-là vont connaitre le chômage, vont attendre tous les matins que leur téléphone sonne pour savoir s'ils auront une équipe, ils chériront les moments qu'ils vivent actuellement. Le problème de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils en ont pas conscience."

Et Yohan Mollo ajoute, à destination de "la jeunesse" : "pour eux, [le football], c'est strass et paillettes, c'est pas venir se salir le short, souffrir à l'entraînement avec ses partenaires pour devenir meilleurs, c'est ça le problème d'aujourd'hui."

Entraînement à Orléans, avant le match USO/Rodez (3 février 2020) © Radio France - Johan Gand

Pour ce match USO/Rodez, ce mardi 4 février, Didier Ollé-Nicolle devrait faire jouer d'entrée les recrues Yohan Mollo, donc, et Préjuce Nakoulma dans le secteur offensif. Et le gardien Alexandre Letellier, 29 ans, devrait faire ses débuts dans les buts orléanais, comme titulaire, puisque Thomas Renault, expulsé vendredi dernier, est suspendu. Match à vivre en direct sur France Bleu Orléans et francebleu.fr, à partir de 20h30.