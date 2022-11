Le district de foot de la Somme reporte une partie des matchs ce week-end en raison de la météo

Les joueurs ont beau râler, la pluie des derniers jours et celle prévue ce week-end contraignent le district de foot de la Somme à reporter une partie des rencontres prévues ce samedi 19 novembre et dimanche 20 novembre.

Sont reportées les recnontres seniors, vétérans à 8 et 11, féminines Seniors à 8, ainsi que les plateaux U7, U9 et U11. Seules sont maintenues les rencontres U13 à U19 à 8 et à 11, et futsal.