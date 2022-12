Le district de football de Haute-Garonne s'attend à 2 à 3.000 licenciés en plus en janvier

Jean-Marc Sentein, président du district de football de Haute-Garonne, la division départementale de la Fédération, répond à nos questions alors qu'une demi-finale de Coupe du monde attend les supporters des Bleus, la septième de l'Equipe de France depuis 1930, la quatrième depuis 1998.

Savez-vous si des clubs vont organiser des retransmissions mercredi soir ?

Oui, énormément de clubs d'ailleurs. Je pense que si quelques villes et certains élus auraient aimé organiser des écrans géants. Chaque club dans son club-house s'organise pour pour cette demi-finale, car c'est un moment extraordinaire. Je regrette personnellement qu'il n'y ait pas de retransmissions géantes dans les villes, c'est toujours un moment de partage et d'émotions. Le débat sur le boycott, il fallait le faire il y a dix ans. Quand on voit les audiences à 20 millions de téléspectateurs, le débat est clos.

Vous vous attendez à des répercussions en terme de nouveaux licenciés ?

Oui on sait pertinemment qu'avec la demi finale, dans dix ou quinze jours et surtout à la rentrée des vacances de Noël, avec les cadeaux de Noël et les maillots de l'équipe de France qui vont se vendre, on va avoir un afflux de licenciés supplémentaire. Ce sera difficile car nous sommes déjà 41.000 dans le district, il faudra leur faire de la place progressivement. En 1998, on avait eu 5.000 nouveaux licenciés d'un coup, on avait même refusé du monde faute d'éducateurs. Là, ce ne sera pas le même phénomène, peut-être 2.000 à 3.000 nouveaux en janvier, je pense.

Le week-end du 3 et 4 décembre, vous avez organisé un week-end sans arbitre pour dénoncer les agressions. Que tirez-vous de cette opération ?

Les 450 arbitres ont été très touchés. Tous les clubs, les bénévoles, les présidents de clubs ont joué le jeu. Ça a été difficile pour eux de trouver des arbitres bénévoles et je serais tenté de dire que c'était une première étape puisque derrière, on va mettre en place d'autres actions. Nous venons d'avoir une réunion avec les autres sports collectifs, hand, basket, volley et rugby qui voient arriver dans certaines catégories des formes d'incivilités. Nous allons faire des actions ensemble sur la deuxième partie de saison, courant 2023. La notion d'autorité est déjà bafouée chez les enseignants et dans la police, il faut la remettre au centre du terrain.

L'Equipe de France de football n'a pas souhaité porter le brassard arc-en-ciel qui défend les droits LGBT. Il était question que ces brassards "One Love" soient portés par les clubs amateurs. Où en est-on ?

Je pense que quand on fait une opération, soit on la fait vraiment, soit on ne fait pas. À mon sens, au niveau de la fédération, elle était partie pour être lancée sur tout le territoire. En Haute-Garonne, très peu de clubs ont reçu ces brassards, pour ne pas dire aucun. Le courrier, nous l'avons reçu au mois de novembre, mais je pense qu'il y a eu des des effets médiatiques. Et puis après, au niveau politique, il y a eu un contexte très particulier autour de ce "One Love". J'aimerais un jour qu'on porte un brassard contre le racisme, contre les agressions sexuelles en tous genres, contre toutes les formes de violences, pas une seule.

