Le FC Annecy jouera la saison prochaine en National 1

C’est une conséquence "positive" de l’actuelle crise liée au coronavirus. Le FC Annecy évoluera la saison prochaine dans le championnat de National 1 (3e division du football français). La nouvelle est tombée ce jeudi en début d’après-midi suite à la réunion du comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF). Réuni à Paris, il a entériné la décision de mettre un terme, en raison de la crise du Covid-19, à l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins).

Récompense

Sur son site internet, la FFF annonce "la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés". Avec cette décision, le FC Annecy leader du groupe D (après 21 journées jouées sur 30, gagne officiellement son ticket pour le niveau supérieur. "Si elle intervient dans un contexte particulier, cette accession récompense les huit mois écoulés", peut-on lire sur la page officielle du FC Annecy. "Elle récompense aussi le parcours régulier du club en National 2, qui a toujours terminé sur le podium lors des trois précédentes saisons à ce niveau".

Une fierté pour les joueurs

Coté réactions, les dirigeants et l’encadrement du club haut-savoyard ont fait savoir qu’ils ne s’exprimeraient pas avant ce samedi."Quelles que soient les décisions, nous devons faire preuve d'humilité, de discrétion et de décence", avait prévenu mercredi soir sur le site du club le manager Général. Seuls les joueurs ont donc pour l’instant accepté de réagir. "Je suis fier pour le club", déclare Anthony Le Tallec. "Malgré les circonstances, le groupe le mérite", estime le capitaine des rouges et blancs, Jean-Jacques Rocchi

Je suis fier de ce groupe et très heureux." - Anthony Le Tallec, attaquant du FC Annecy

On va fêter ça entre joueurs sur WhatsApp et au téléphone." - Jean-Jacques Rocchi, capitaine des rouges et blancs