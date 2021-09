Le FC Annecy lance son fond de dotation pour développer ses actions sociales

Il n’y a pas que le foot dans la vie ! Et c’est vrai, même pour le FC Annecy. Si son équipe fanion brille et occupe actuellement la 3e place du championnat de National, c’est un tout autre plan de jeu que le club souhaite mettre en avant. Ce jeudi, il a annoncé la création de son fond de dotation. Le "FCA Social Club" doit permettre de valoriser et de développer diverses actions sociales autour de cinq axes : l’éducation, le handicap, l’environnement, la solidarité et la citoyenneté.

Déjà engagé

"Le foot rassemble énormément de monde et le FC Annecy veut devenir un club model grâce à son engagement sur le territoire", assure Sébastien Faraglia, le président du club. La création de ce fond de dotation est aussi un moyen de mettre en lumière sur ce qui ce fait, déjà, depuis plus de dix ans. "Une fois par semaine, l’encadrement du FCA participe à des entraînements avec des adolescents et des adultes en situation de handicap", explique Marie Bro en charge de la coordination du "FCA Social Club". En matière de citoyenneté, le club organise régulièrement des actions de foot dans les écoles ou les quartiers d’Annecy.

Le foot est un formidable vecteur qui rassemble énormément de gens." - Sébastien Faraglia, président du FC Annecy

Soutien de la mairie

Le fond de dotation du FC Annecy sera financé par le club (20 000 euros) et ses partenaires privés, publics et institutionnels. "C’est l’occasion pour certaines entreprises ou mécènes du département qui ne souhaitaient pas nous suivre sur le foot de s’engager cette fois sur ces actions sur l’éducation ou le handicap", indique Marie Bro. De son côté la ville d’Annecy a indiqué qu’elle participera au "FCA Social Club" via une convention actuellement en cours d’élaboration. "Si le FC Annecy permet, par son engagement, de faire du lien social dans les quartiers ou de parler d’environnement… moi cela me va", affirme le maire de la cité lacustre, François Astorg.

Le fond de dotation "FCA Social Club", nouvelle structure juridique à but non lucratif reflétant l’engagement du club au-delà du terrain, aura pour mission d’agir sur les cinq piliers suivants :

Handicap

Favoriser l’intégration sociale et l’insertion par le sport

Exaucer les rêves d’enfants malades ou en situation de handicap

Participer à la recherche et à l’achat de matériels

Citoyenneté

Œuvrer au développement du football pour tous

Développer le lien entre les communautés

Sensibiliser la jeunesse à la culture, au patrimoine et à son territoire

Éducation

Dispositif d’aide sur l’apprentissage scolaire et les devoirs

Développer et faciliter l’orientation scolaire et professionnelle

Solidarité

Mener des actions de lutte contre le racisme, l’homophobie et toutes les formes de discriminations

Mener des collectes caritatives au bénéfice d’associations

Œuvrer à la collecte de dons de sang

Environnement

Engager une démarche éco-responsable dans tous les secteurs d’activité du club

Réduire et compenser les consommations d’énergie

Recycler, collecter, redistribuer les denrées alimentaire