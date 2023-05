Le FC Annecy réussit un exploit face au Havre 

C'est une victoire qui fait du bien ! Les footballeurs annéciens battent Le Havre lundi soir 1 à 0 au Parc des Sports lors de le 35e journée de ligue 2. Les Havrais leaders de ligue 2 étaient invaincus depuis 32 matchs, donc chapeau ! Et c’est une très belle opération pour le FC Annecy qui prend trois points précieux dans la course au maintien. Cette victoire permet aux Annéciens de prendre un peu d'air. Ils sont désormais 15e avec deux points d'avance sur le premier relégable (Valenciennes)

ⓘ Publicité

Le FC Annecy a subi mais n’a pas craqué, soutenu par 8000 spectateurs

Les footballeurs annéciens ont ouvert le score en début de deuxième mi-temps. Un but sur corner. Une tête du défenseur des Rouges Kévin Mouanga. Le Havre a dominé toute la partie et a poussé jusqu'au bout. Les 8 000 spectateurs annéciens ont même cru à une égalisation du Havre à la 95e minute, mais le gardien de but Florian Escales a fait une parade extraordinaire.

loading

Prochain match pour le FC Annecy ce samedi avec un déplacement à Niort. Les Niortais derniers de ligue 2 ne peuvent plus se sauver, ils joueront en National la saison prochaine.