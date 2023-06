Le FC Annecy s’accroche et demande le passage de la Ligue 2 à… 21 clubs

Le feuilleton des conséquences du match interrompu entre Bordeaux et Rodez se poursuit. Et le FC Annecy, victime collatérale de l’intrusion d’un supporter Girondin sur la pelouse et coupable d’un geste violent sur un joueur Ruthénois, contre-attaque. Ce mardi soir, le club haut-savoyard a publié sur ses réseaux sociaux un long communiqué dans lequel il explique sa position et demande aux représentants des clubs de Ligue 2 de "soumettre au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) le passage à 21 clubs [la saison prochaine, NDLR] pour que (…) le respect de l’équité sportive puisse enfin être respectée".

ⓘ Publicité

Annecy tacle à nouveau Rodez

Cette demande fait suite à la décision (lundi) de la commission de discipline de la LFP de donner la victoire sur tapis vert à Rodez et de sanctionner Bordeaux. Décision qui, de fait, envoie le FC Annecy en National ! Dans son communiqué, les dirigeants annéciens estiment que concernant "l’intrusion d’un supporter dans l’aire de jeu (…) la sanction est exemplaire sur le thème de la sécurité". "Mais comment accepter la descente sportive d’un club (FC Annecy) (…) après un match arrêté à la 23e minute", s’interroge le FC Annecy qui demande également à la commission des compétitions de la LFP de statuer sur le classement final dans les quinze jours.

À lire aussi Football : le FC Annecy est relégué en National après la décision de la LFP

Dans son communiqué, les Annéciens taclent à nouveau Rodez. "Le joueur (de Rodez) simule une agression violente (…) assurant le maintien de son club avec l’appui de ses dirigeants ?" Sur ce point, le FC Annecy se dit prêt à saisir la commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football, le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) et le cas échéant "le procureur de Bordeaux à l’encontre de Rodez pour corruption sportive active et passive."

Appel à la ministre des Sports

Enfin, le président du FC Annecy Sébastien Faraglia va demander "l’organisation d’une médiation entre les différentes parties" auprès de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castera. "Le FC Annecy ne peut pas être la victime collatérale des manquements de Bordeaux en matière de sécurité. Il ne peut pas non plus être la victime d’un résultat sportif qui n’a pas été obtenu sur le carré vert étant manifestement contraire aux valeurs essentielles d’éthique sportive." Et le président du FC Annecy conclut en affirmant que le club "se prépare (…) à une nouvelle saison en Ligue 2". Rien n’est moins sûr, mais le combat se poursuit.