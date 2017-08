Le FC Barcelone porte plainte contre Neymar pour non-respect de contrat

Le FC Barcelone a déposé plainte contre Neymar pour non-respect de contrat. Au cœur de cette nouvelle étape du bras de fer entre le club catalan et l'attaquant brésilien, une prime touchée par le joueur quand il avait prolongé avec le Barça à l'été 2016.

Le match FC Barcelone/Neymar joue les prolongations. Le club catalan a décidé de porter plainte devant un tribunal espagnol pour non-respect de contrat. En outre, le Barça demande à l'attaquant brésilien la restitution d'une partie d'une prime de renouvellement de contrat, négociée par les deux parties lors de la signature d'un nouveau bail à l'été 2016 : il avait signé une prolongation jusqu'en 2021 avec le club Blaugrana. Depuis le transfert de Neymar au PSG début août, le FC Barcelone se refuse à verser une prime de 26 millions d'euros promise au joueur.

D'autre part, dans un communiqué, le club catalan réclame "8,5 millions d'euros au titre des dommages et préjudices ; et 10% supplémentaires pour les intérêts" de retard. Barcelone précise également que si le joueur n'est pas en mesure de payer, ce sera au Paris-Saint-Germain de payer la facture.

La plainte déposée le 11 août a été également transmise à la fédération espagnole de football, pour qu'elle fasse suivre à son homologue française et à l'instance internationale, la Fifa.

Nouvelle étape d'un bras de fer

Au moment du transfert de Neymar, le club catalan avait déposé chez un notaire un chèque de 26 millions d'euros correspondant à une prime de prolongation. Il a annoncé le 4 août avoir finalement récupéré cette somme, estimant que le joueur n'avait pas respecté les clauses de son contrat, notamment le fait de ne pas négocier un éventuel départ avec un autre club pendant le mois précédent le versement de la somme.

Des relations de plus en plus tendues entre le joueur brésilien et son ancien club. On se souvient de l'épisode du Certificat international de transfert (CIT) que le club catalan a mis du temps à délivrer. Notons aussi que ce communiqué intervient seulement deux jours après les propos critiques de Neymar à l'encontre de la direction du FC Barcelone, tenus à l'issue de la victoire du PSG dimanche dernier contre Toulouse (6-2) : "Je suis très triste par rapport à l'attitude (des dirigeants de Barcelone). J'ai passé 4 années à Barcelone, un moment très heureux et j'ai quitté le club heureux. Mais pas avec le dirigeants. Ils ne devraient pas être là. Le Barça mérite beaucoup mieux et tout le monde le sait", avait-il confié devant les médias.