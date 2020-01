Le FC.BASTIA-BORGO prêt pour l'exploit !

Les Grimaldi, Cropanese, Penneteau, Ouaddah et autres Odzoumo prêts à affronter les Ruffier, Perrin, debuchy, Cabaye et autres Khazri et Boudebouz : les amateurs de Bastia Borgu contre les pros de l'AS St Etienne ! Un match à jouer et à voir à Furiani en 32èmes de finale de Coupe de France.

Corse, France

C'est le JOUR J pour les joueurs du FC Bastia-Borgu : cet après, 14h15, à Furiani, ils se frotteront au mythique club de St Etienne à l'occasion des 32èmes de finale de la Coupe de France ! Des Verts un peu plus pâles cette saison et qui n'occupent qu'une modeste 14ème place au classement général de la Ligue 1, mais qui n'en restent pas moins des joueurs professionnels au rythme et à la technique bien supérieurs à des jeunes de Borgu qui évoluent deux divisions en dessous. Le FCBB peut y croire cependant : St Etienne sera privé d'une dizaine de ses joueurs titulaires entre suspendus, blessés et joueurs malades mais son entraineur Claude Puel pourra compter sur le retour de blessure dans son groupe de Whabi Khazri au côté de Ryad Boudebouz, deux joueurs qui ont porté le maillot du SCB et qui connaissent bien la pelouse de Furiani.

Le groupe stéphanois pour affronter Borgo

Une pelouse sur laquelle le coach Burghigianu Jean André Ottaviani a emmené ses troupes hier après midi pour le dernier entrainement, afin de prendre ses marques, elles qui sont plutôt habituées au synthétique de leur complexe sportif. Un signe que le FCBB ne laisse rien au hasard et que dans un coin de sa tête le rêve d'exploit est bien ancré.

"C'est un match à jouer" Jean André Ottaviani, entraineur du FCBB Copier

Le FCBB comptera sur son buteur, Odzumo, pour créer la surprise © Maxppp - Xavier Grimaldi

"Pourquoi pas nous" peuvent se dire les joueurs de Borgo, surtout à la lecture des premiers résultats enregistrés hier dans ces 32èmes de finale et les surprises réalisées par des équipes amateurs comme Saint Privé (National 2) qui a sorti Toulouse (L1) ou encore l'Athlético Marseille (N3) et le Red Star (Nat) qui ont sorti deux clubs de L2, Rodez et Chambly. Rien n'est impossible en football et encore moins sur une seule rencontre ! Même si le fossé entre les deux clubs est énorme et que les pronostiqueurs ne leur accordent que très peu de chances, les bastiais pourront compter sur leur envie de se dépasser et de faire honneur au football insulaire devant un public attendu nombreux, entre 2 et 4000 personnes voire plus.

"Faire honneur au football corse" Jean François Grimaldi, capitaine de Bastia-Borgo Copier

Une rencontre à voir où à écouter en direct sur RCFM qui assurera la retransmission intégrale de ce beau duel à partir de 14h.