Le FC Gespolsheim éliminé de la Coupe de France par le Stade de Reims (0-2)

Fin du rêve pour le FC Gespolsheim. Dimanche, le club de Régional 2 a été éliminé lors du septième tour de la Coupe de France de Football (0-2). Il faut dire que les Alsaciens avaient un adversaire de taille, le Stade de Reims, leader de la Ligue 2.

Le rêve a été de courte durée dimanche après-midi pour les joueurs du FC Gespolsheim. Même s'ils voulaient croire à l'exploit, malgré les cinq divisions qui les séparent du Stade de Reims, les Alsaciens vont bel et bien devoir raccrocher leurs crampons en Coupe de France.

On attendait vraiment le petit miracle." Alexis Maître, entraîneur du FC Gespolsheim

Ils ont été éliminés lors de ce 7ème tour de la Coupe de France par le Stade de Reims, leader de la Ligue 2, 0 à 2. Des buts encaissés à 19ème et à la 73ème minute (marqués par Anatole Ngamukol, et Siebatcheu). Une défaite attendue mais difficile à digérer pour le coach de Gespolsheim Alexis Maître qui y croyait malgré tout : "On est triste de quitter cette coupe, on attendait vraiment le petit miracle. On n'a pas réussi à être dangereux, mais je suis fier de mes joueurs qui ont été bons en défense quand on sait qu'en Ligue 2 Reims a marqué 3 buts contre Nancy la semaine dernière."

Tirage mardi soir pour les rescapés alsaciens

Les clubs de Biesheim, Schiltigheim, Haguenau, et Saint-Louis se sont qualifiés pour le 8ème tour de la Coupe de France. Le tirage aura lieu mardi soir.