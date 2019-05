Le FC Girona quasi condamné à la relégation

Perpignan, France

Les fans de Girona sont passés par tous les sentiments ce dimanche soir. Leur équipe avait besoin de gagner absolument pour se relancer dans la course au maintien. Les Catalans ont ouvert le score par Stuani à l'heure de jeu mais leur avantage n'a duré qu'une minute.

Girona pensait pouvoir reprendre l'avantage mais s'est fait refuser un penalty et un carton rouge à Levante a été annulé après consultation de la video. Levante a finalement marqué le but de la victoire à quatre minutes de la fin.

Ce succès assure le maintien à Levante qui était un concurrent direct. Girona jouera son dernier match à Alavès mais ne peut plus rattraper que le Celta Vigo au classement. Lors de la dernière journée Girona devra gagner et compter sur une défaite du Celta Vigo (qui reçoit le Rayo Vallecano, déjà condamné) et en plus avec un gros écart puisqu'au goal average, les Catalans ont six buts de retard sur leur concurrent direct. Après deux saisons en Liga, Girona a de grandes chances de retourner à l'étage inférieur.