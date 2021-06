le FC Lillers récompensé par la Fédération française de football pour son projet d'intégration de réfugiés

Le club accueille en effet 24 réfugiés mineurs que le centre d’accueil de Lillers ne voulait pas séparer pour la pratique du football. Le club s’est organisé pour récupérer et leur fournir des vêtements et des chaussures. Le club offre les animations à ces jeunes sur les manifestations organisées pour leur permettre une réelle intégration au club et des moments de partage avec les adhérents : barbecue, tournois, repas de fin d’année.

Le club a pu constater une parfaite intégration de ces jeunes dans le club et aussi au sein de la commune. Ces derniers participent ils participent à la vie du club, à l’arbitrage et à l’encadrement des plus jeunes.

le club a créé une équipe supplémentaire

Patrice Descamps est le président du club de Lillers: "

Andy Clodoré gère depuis 2 ans le groupe des U18 qui a intégré il y a 2 ans 24 jeunes réfugiés: "J'ai encore en tête ce moment où une maman s'était plaint du comportement de son fils. Ce dernier a été interpellé par un des nouveaux: tu devrais ne jamais oublier la chance que tu as d'avoir encore tes parents. Tu devrais faire preuve de beaucoup plus de respect à leur égard. Quand je vous raconte cette histoire, j'en ai encore des frissons."

Belle ambiance chez les jeunes du Fc Lillers - Andy Clodoré

Créée à l'initiative de Philippe Séguin, premier Président du Fondaction du Football, l'opération des "Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football" est un appel à candidature visant à identifier, soutenir et valoriser les initiatives citoyennes déjà mises en œuvre par les clubs de football amateurs et professionnels et les joueurs.

Plus de 200 actions ont déjà été récompensées lors des 12 dernières éditions, pour une dotation globale de 761 000 €. Parmi les bonnes pratiques identifiées, certaines actions donnent lieu à généralisation à l'initiative du Fondaction du Football.