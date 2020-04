Le FC Lorient, officiellement champion, monte en Ligue 1

Fini la Ligue 2 ! Les Merlus retrouvent la Ligue 1 trois ans après l'avoir quitté.

Une saison qui se termine de manière particulière pour les Merlus, qui ont survolé le début du championnat mais terminés par une série de quatre défaites, avant que le coronavirus ne vienne interrompre la saison.

Possibles recours en justice

Selon les annonces de la LFP, Toulouse et Amiens seront relégués, et Lorient et Lens promus de L2, ce qui annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.