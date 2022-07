Le FC Metz a dévoilé ses nouveaux maillots, le troisième à la cote parmi les supporters

Le FC Metz a dévoilé et mis en vente ses nouveaux maillots pour la saison 2022-2023 ce mercredi. Un maillot grenat, un maillot blanc pour les matchs à l’extérieur et un troisième maillot de couleur bleu qui n’a pas laissé indifférents les supporters.

Les nouveaux maillots du FC Metz ont été pensés comme une armure de métal. "On l’a vraiment pensé en rapport avec notre région. Le côté armure, le côté métal, c’était essentiel pour nous. C’est la base de travail qu’on a donné aux designers de Kappa et à nos graphistes. Le maître mot c’était l’armure, le métal, retrouver les valeurs du club, des valeurs de combativité, les valeurs de la région et je crois que cela se répercute plutôt bien sur les maillots", dit Bertrand Fenot, le directeur commercial du club.

Les maillots du FC Metz sont toujours conçus par la marque Kappa. Le maillot principal est bien entendu grenat, le maillot extérieur est blanc et le troisième maillot est bleu et grenat. Ce dernier ne laisse pas indifférents les supporters. "On a déjà eu des maillots bleu mais pas ce bleu-là. Ce bleu nuit, c’est nouveau", précise Bertrand Fenot.

Vu de dos, maillots du FC Metz pour la saison 2022-2023. © Radio France - Vianney Smiarowski

Hier, dès l’ouverture de la boutique du FC Metz, en début d’après-midi, les premiers supporters sont venus acheter le nouveau maillot. "Il est magnifique", lâche l’un d’entre eux. La plupart ressortent du magasin avec le maillot bleu, le plus vendu dans les premières heures de mise en vente.

"Le bleu est plus travaillé que les deux autres. Le maillot grenat et le blanc sont un peu répétitif des saisons précédentes", estime Damien. "Ça change, il est vraiment pas mal", rajoute Yann. L’armure, le métal, voilà ce que cela inspire à Franck, supporter de longue date. "Une remonté direct en Ligue 1, on y croit. Un maillot, un nouveau staff et peut-être un redémarrage, c’est tout ce qu’on demande", dit-il.

Côté sponsors floqués sur le maillot, on retrouvera les mêmes que la saison dernière, car aucun partenaire n’est parti malgré la descente en Ligue 2.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Côté prix, les abonnés du FC Metz ont un tarif préférentiel, une réduction de 10% sur le maillot. Pour les autres, il faut compter 125 euros pour la version pro, 79 euros pour la réplique et 69 euros pour les enfants.

A l’occasion de la présentation du nouveau maillot, Lamine Gueye, Lenny Lacroix, Georges Mikautadze et Matthieu Udol se sont prêtés au jeu d'une séance de dédicace à la boutique du club, en fin d’après-midi