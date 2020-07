Le FC Metz bat Charleroi (3-0) sous les yeux de Frédéric Antonetti

Deux rencontres, deux victoires : sur le plan comptable, le début de campagne du FC Metz dans ses rencontres de préparation est parfait. Après avoir disposé de Seraing (4-1), les Grenats ont largement battu Charleroi hier (3-0) sur la pelouse du centre d'entraînement de Frescaty. Un match disputé dans un format inhabituel : deux périodes de 45 minutes plus une de 30 minutes, qui a permis à Vincent Hognon de procéder à une large revue d'effectif.

A retenir

Après une première période timide, davantage maîtrisée par Charleroi, les messins ont fait preuve d'une belle efficacité ensuite. C'est d'abord Thierry Ambrose, fraîchement entré, qui transformait une passe de Farid Boulaya à la limite du hors-jeu (53e), et marquait surtout son premier but sous le maillot du FC Metz ! Ce fut ensuite Boulaya, encore lui, qui profitait d'une ouverture millimétrée de Youssef Maziz. L'international algérien contrôlait parfaitement le ballon dans la surface, crochetait son défenseur, pour armer une frappe du pied gauche qui ne laissait aucune chance au gardien belge (86e). Le sort de la rencontre était enfin définitivement plié durant le troisième acte : à la retombée d'un centre adressé par Vincent Thill, Lamine Gueye ouvrait lui aussi du plat du pied son compteur sous ses nouvelles couleurs (113e).

Fréderic Antonetti au bord de la pelouse

C'était l'invité surprise de cette rencontre : Frédéric Antonetti a suivi le match au bord de la pelouse en compagnie de Philippe Gaillot. Le manager général de l'équipe était de retour en Moselle après une absence d'un an et demi durant laquelle il est resté au chevet de son épouse malade. Un éloignement qui ne l'a pas empêché de rester en contact étroit avec le staff et l'équipe. Le club indique qu'il "passera quelques jours aux côtés de nos Grenats."

Les réactions

Vincent Hognon (entraîneur du FC Metz) : En première mi-temps on a souffert un peu. Il y avait plus de maîtrise en face, plus de maturité. On aurait pu mieux tenir le ballon. Mais après, je suis globalement satisfait parce qu'on a pu monter en puissance, on a su être efficaces, marquer des buts. C'était une bonne revue d'effectif.

Thierry Ambrose (attaquant du FC Metz) : On a fait une bonne mi-temps. Après, ce n'est jamais facile de changer une équipe, des joueurs, parce qu'il manque les automatisme. Mais on fait un bon match, on a gagné sans prendre de but. Il manquait de la maîtrise du ballon. On doit progresser dans cet aspect la. (Sur son but) J'ai joué à mon poste, et j'espère faire une bonne saison. On ne va pas tirer des conclusions après seulement un deuxième match, mais je suis un attaquant et j'ai envie d'être en concurrence à ce poste la.

Le troisième et prochain match de préparation du FC Metz se disputera le mardi 28 juillet, sur la pelouse de Seraing, face à La Gantoise.