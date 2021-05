Le FC Metz bloqué à Lorient par les salariés de Fonderie de Bretagne

Les salariés de Fonderie de Bretagne à Caudan, près de Lorient, mènent une nouvelle action ce dimanche. Alors que Renault veut vendre le site et que le conflit social s'enlise, les grévistes bloquent l'équipe du FC Metz qui doit jouer à Lorient à 21h la 37e journée de Ligue 1.

Après une opération escargot sur la RN 165 ce samedi, après avoir bloqué cette même RN 165 vendredi, après avoir investi les rails et stoppé la circulation des trains à Lorient mercredi, les salariés de Fonderie de Bretagne mènent une nouvelle action ce dimanche.

Le FC Metz bloqué à son hôtel

Alors que Renault, propriétaire de l'entreprise, a annoncé son intention de vendre le site qui emploie 350 personnes, et que les salariés s'y opposent fortement en bloquant l'entreprise depuis plus de trois semaines, les grévistes bloquent le FC Metz et leur bus. Cela se passe à Caudan, à l'hôtel des Messins attendus ce dimanche soir à 21h sur la pelouse du Moustoir pour la 37e journée de Ligue 1 face au FC Lorient.

Opération des salariés de Fonderie de Bretagne à l'hôtel du FC Metz - DR

Fort ralentissement sur la route

Des pneus, installés à l'entrée de l'hôtel, sont en feu et des pièces automobiles disposées au sol. Les forces de l'ordre, sur place, indiquent qu'il y aurait une soixantaine de manifestants. Conséquence directe des feux allumés, une épaisse fumée gêne la circulation sur la RN 165, dans les deux sens. De forts ralentissements sont relevés comme nous avons pu le constater.

Un impact sur la tenue du match ?

Pour l'heure, aucune information sur une remise en question, ou non, du match entre Lorient et Metz, prévu à 21h au Moustoir, n'a été communiquée.