Le FC Metz dans l'attente de nouvelles rassurantes de l'état de santé de Manuel Cabit

Metz, France

Deux jours après le terrible accident de la route dont a été victime Manuel Cabit, les supporteurs et joueurs du FC Metz attendent toujours des nouvelles rassurantes de l'état de santé du défenseur martiniquais, qui a été sérieusement blessé aux jambes.

Son coéquipier Kévin N'Doram qui conduisait le véhicule accidenté, mais qui est sorti indemne de l'accident, a finalement repris ce mardi, l'entraînement.

Le staff lui avait pourtant laissé quelques jours de repos, mais le milieu de terrain est venu pour retrouver ses coéquipiers et effectuer un petit footing.

Selon le procureur de la République de Reims, joint par France Bleu Lorraine, Kévin N'Doram a été contrôlé négatif à l'alcool et aux stupéfiants. Il a aussi été auditionné par les gendarmes du peloton autoroutier de Reims.

Il n'y avait pas de cellule psychologique au centre de Frescaty, l'entraîneur Vincent Hognon a pris la parole. Il a demandé à ses joueurs d'aller de l'avant et de penser fort à Manuel Cabit.

Le défenseur de 26 ans, qui sera papa dans 4 mois, ne sent toujours pas ses jambes. Il a été opéré une deuxième fois ce mardi au CHU de Reims.

Manuel Cabit est conscient et a pu converser avec ses proches. Sur Tweeter, il a remercié plusieurs joueurs, l'attaquant du MHSC Andy Delort, le Guingampais et ex Grenat Gaëtan Bussmann et le Niçois Christophe Hérelle qui lui avaient envoyé des messages de soutien.

En Martinique île d'origine du Grenat, tout le monde prie pour lui explique son cousin dans les colonnes du Parisien. " Il m'a dit qu'il allait se battre pour remarcher " ajoute son ancien entraîneur à Aubervilliers.